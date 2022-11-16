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艾司摩爾啟動在台最大投資 擬落腳林口蓋新廠

中央社新竹16日電
台總統蔡英文(右)接見艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德(左)。(擷自台總統府影片)
台總統蔡英文(右)接見艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德(左)。(擷自台總統府影片)

荷商艾司摩爾（ASML）決定加碼投資台灣，規劃在新北市林口工一產業園區內新建廠區，擴大產能。半導體業者表示，艾司摩爾擴大投資台灣主要是瞄準台灣市場商機。

ASML執行副總裁兼首席營運長施奈德15日會見總統蔡英文，施奈德表示將加碼投資台灣，當時陪同蔡總統接見企業的行政院副院長沈榮津透露，ASML北部投資案將於明年7月動工，會是ASML在台灣最大投資金額。

對於北部投資案，ASML相當低調，僅表示投資案將在新北市，不透露相關細節。

據半導體業者指出，ASML規劃在新北市林口工一產業園區內建新廠，占地6.68公頃，除無塵室生產工廠外，還有辦公室、研發中心及物流倉儲。

業者表示，ASML過去設備是在荷蘭組裝，近年隨著台積電極紫外光（EUV）設備採購增加，台積電成為ASML最大的EUV設備客戶，此外，設備機台更大、更精密，ASML轉而來台進行組裝。

業者指出，ASML原先的林口廠區空間目前已不敷使用，規劃在林口工一產業園區內新建廠區，以擴充產能。ASML擴大投資台灣，主要是瞄準台灣市場商機。

除台積電外，業者表示，美國記憶體廠美光（Micron）位於台中的A3廠與台塑集團動態隨機存取記憶體（DRAM）廠南亞科的新廠也計劃導入EUV設備，都是ASML的客戶。

投資 台積電 蔡英文

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