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登經濟學人特輯封面 蔡英文：台灣受世界高度關注

中央社台北16日電
總統蔡英文。(本報資料照片)
總統蔡英文。(本報資料照片)

經濟學人（The Economist）談2023年趨勢的特輯封面，將總統蔡英文與總統拜登（Joe Biden）及許多世界的領導人放在一起；蔡英文表示，這代表台灣在各方面的表現、台灣人民的努力，受到世界高度的關注。

蔡英文今天透過臉書表示，經濟學人的報導提到，「台灣是繁榮的民主國家以及半導體重鎮」。她指出，台灣是守護民主的第一線，同時台灣的科技產業在全球供應鏈占有一席之地，讓國際社會都很關注台灣情勢。

蔡英文指出，堅韌台灣的民主以及強化台灣的科技實力，是她和執政團隊一直以來努力的方向；台灣民眾與政府向世界展現守護民主的堅定決心，也不斷深化和世界民主盟友的交流合作。

蔡英文說，與此同時，大家更要持續努力，維持台灣半導體產業在世界的領先地位，而荷商艾司摩爾（ASML）明年即將在台灣動土的最大投資案，就證明國際企業重視台灣，也持續投資台灣。

➤➤➤經濟學人盤點2023年趨勢 美國政局、俄烏戰爭躍上封面

蔡英文指出，台灣接下來的選擇非常重要，將攸關台灣未來發展方向，而每一位台灣人民，都會是決定國家前進路線的關鍵角色；這也是她不斷提醒，要做出正確選擇，讓國際對台灣有信心。

蔡英文表示，事實證明，這幾年台灣已經走在正確方向，請民眾堅定信心，一起努力，台灣會更好，大家也會給世界一個更好的台灣。

蔡英文 投資 拜登

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