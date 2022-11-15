我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

PPI升速趨緩 那指反彈1.5%

世界OnAir／災害應變專家：這樣做才能避免梨泰院重演

艾司摩爾在台最大額投資案 明年7月動工

中央社台北15日電
台總統蔡英文(右)接見艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德(左)。(擷自台總統府影片)
台總統蔡英文(右)接見艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德(左)。(擷自台總統府影片)

荷商艾司摩爾執行副總裁兼首席營運長施奈德今天表示，台灣半導體產業對世界的貢獻有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣。台行政院副院長沈榮津說，明年7月即將動工的北部投資案，將是ASML有史以來在台灣最大的投資金額。

台總統蔡英文15日由國安會秘書長顧立雄、沈榮津、經濟部長王美花等人陪同，在總統府接見荷商艾司摩爾（ASML Holding N.V.）執行副總裁兼首席營運長施奈德（Frédéric Schneider-Maunoury，另譯：施耐德）等人。

施奈德致詞時感謝台灣政府持續提供半導體產業許多支持。台灣現在是世界半導體產業中領頭羊的地位，並且是全球先進製程當中不可或缺的領先角色。

他提到，ASML目前在台灣總共有5個廠址，員工超過4500人，也持續擴展團隊，包括物流及供應鏈方面。此外，在台灣除了工業部門外，並持續拓展研發等領域的部門。

施奈德表示，全球半導體產業正在積極發展當中，台灣半導體產業對世界的貢獻更是有目共睹，艾司摩爾也會持續加碼投資台灣，並支持台灣的客戶群及全球半導體產業。

最後，他再次感謝蔡總統及政府團隊的大力支持，相信透過這些支持，可以一起貢獻半導體產業光明的未來。

沈榮津補充表示，感謝艾司摩爾持續投資台灣，明年7月即將動工的北部投資案，將是ASML有史以來在台灣最大的投資金額。台灣的半導體產業與艾司摩爾的合作，將讓全球供應鏈更強韌、更繁榮。

投資 供應鏈 蔡英文

上一則

綠高層：藍營流傳假民調 恐是蔣萬安選情不妙出此下策

延伸閱讀

台積電ADR隨美股展開報復性反彈 殖利率將是續漲關鍵

台積電ADR隨美股展開報復性反彈 殖利率將是續漲關鍵
展望強勁 ASML上修2025營收

展望強勁 ASML上修2025營收
艾司摩爾上調2025年營收展望 股價飆漲逾9%

艾司摩爾上調2025年營收展望 股價飆漲逾9%
第四次參展進博會 ASML：挺半導體合作

第四次參展進博會 ASML：挺半導體合作

熱門新聞

鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

2022-11-14 12:45
台灣民意基金會最新民調，台北市長候選人反感度排行榜陳時中居冠。(本報資料照片)

親綠民調：陳時中反感度居冠 年輕人支持崩盤

2022-11-11 02:30
拜登總統在拜習會結束後舉行記者會。(美聯社)

拜登：我不認為中國有意立即侵略台灣

2022-11-14 10:34
台北市議員徐巧芯接受電視節目「關鍵時刻」主持人劉寶傑訪問，談陳時中的牽手風波。(圖摘自直播)

新聞評論／鹹豬手疑雲 背後權權相護更讓人心驚

2022-11-09 02:29
距離舞台不到百公尺的輪胎行前出現手槍。圖／翻攝自臉書「爆料公社公開版」

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

2022-11-10 10:08
國民黨台北市長參選人蔣萬安參選立委時，曾和太太在街頭拜票。(本報資料照片)

蔣萬安當年險被妻子石舫亘分手 是這「學長」來勸和

2022-11-13 23:20

超人氣

更多 >
加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證

加州州長紐森妻 17年前遭淫魔溫斯坦性侵 淚流滿面作證
217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席

217：205 共和黨距離贏回眾院 只差一席
拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題

拜習3.5小時峰會 漏了一個該談未談的重要議題
世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？

世界晚報╱又爆中國女性被圍毆 為何網讚打的好？
亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗

亞馬遜史上最大裁員 大約1萬人最快本周丟飯碗