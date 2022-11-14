台積美廠典禮 張忠謀將親赴

台積電美國廠下月初舉行設備到廠典禮，董事長劉德音（右）及總裁魏哲家（左）邀請創辦人張忠謀（中）出席。本報資料照片

台積電 董事長劉德音及總裁魏哲家上周正式以聯名方式，陸續發出預定於下月上旬舉行的亞利桑納州廠首部設備到廠（First tool-in）典禮邀請函，台積電創辦人張忠謀也在邀請名單，預料張將親赴美國參加這場重要活動，見證台積電在全球地緣政治衝突下，展現堅強韌性，且跨足全球布局重要一步。

台積電不願透露邀請名單，但消息人士透露，張忠謀在劉德音和魏哲家兩人邀請下可望出席，目前正由幕僚辦理相關接機事宜。而這也將形成台積電創辦人、董事長和總裁同時現身的難得一見盛會。

雖然台積電強調這次活動是台積電自家的事，不想過度張揚，但事涉美國獎勵半導體製造重回美國、拉升美國半導體自主製造比率指標投資案，包括拜登 總統及當地政府及美國白宮主管半導體產業重要官員將親自與會，讓典禮格外受到美方重視。

據了解，台積電美國亞利桑納州12吋晶圓廠明年第一季才完成所有無塵室機電工程，現在運到美國的半導體設備不能搬入廠內，卻提前舉行首批設備到場典禮，透露拜登政府想藉此向全球展現提升美國半導體製造，且降低先進製程過度依賴亞洲市場的決心。台積電內部則解釋，這是要向外界強調台積電面臨諸多挑戰下，已克服所有困難，證明美國廠會如期於2024年量產。

台積電最近一次大規模舉行海外廠重大儀式，是5年前的南京廠進機典禮，當時張忠謀親自出席，時任江蘇省委書記李強 也獲邀出席，如今李強已晉身中共政治局常委，明年可望出任總理一職。

對於為何台積電要前往美國設廠？半導體業者分析，首先，台積電赴美國設廠，一定要複製台灣建廠及營運累積的經驗，且若能獲得美國政府補助，該擔心的是競爭對手英特爾及三星，因為台積電將戰線拉到更靠近他們。其次，台積電一開始有點被迫赴美，但隨著台海情勢緊張，愈來愈多的美國客戶，甚至美國官員，擔心將攸關國安的晶片全部在台生產，會動搖美國國安及全球晶片供應鏈，而在美國建廠確實可分散客戶在意的風險。

再者，愈來愈多人擔心台積電被大陸掌握，對全球半導體產業將帶來毀滅性衝擊，各國都希望台積電前去設廠，降低半導體斷鏈危機，台積電赴日本及評估赴德國建廠，都是在此考量下所做的決定。