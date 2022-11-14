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老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

記者林怡秀／即時報導
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書
鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

台灣美妝網紅鄭雅勻去年閃婚，和丈夫育有一女，她常在社群曬小孩，但丈夫卻從未露臉，就算入鏡她也會刻意遮住老公長相，日前新北地檢署偵辦洗錢及地下匯兌案，有Dcard網友在曝光的新聞照片中，驚見張姓嫌犯的妻子就是鄭雅勻，而鄭雅勻長達兩周未更新動態，讓網友瞬間恍然大悟「原來是老公出事了」。

鄭雅勻曾是伊林模特兒，18歲參加伊林的璀璨之星選拔，2015年開始當美妝網紅，因為一支彩妝實測影片人氣暴漲，婚後成為全職媽媽，她曾在社群粉絲問答時表示家中經濟全靠老公，也表示老公是一般上班族，但有網友以「雅勻老公是擄人案主嫌，也是詐騙集團成員」為題發文，文中並附上PTT連結，連結中的新聞照片赫然就是鄭雅勻和其夫，在網路上掀起熱烈討論。

由於鄭雅勻常在社群分享貴婦生活照，網友酸「不知道平常的貴婦生活是踩在多少屍體上」，也有網友不意外「她很早就透露要找個經濟好的結婚，而且不是普通經濟好，而是經濟非常好的那種」，而普通上班族根本無法達到她的要求，所以老公是黑道背景也很合理，粉絲則嘆息「怎麼會找這種人結婚」，認為她平常喜歡向粉絲傳達正能量和勸大家要善良，如今人設徹底翻車，也只能說是自己的選擇。

美妝網紅鄭雅勻曾是伊林模特兒。圖／摘自臉書
美妝網紅鄭雅勻曾是伊林模特兒。圖／摘自臉書

社群 詐騙集團

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