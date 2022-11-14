老公涉及洗錢擄人案遭起底 美妝網紅貴婦人設翻車了

鄭雅勻常在社群分享貴婦生活。圖／摘自臉書

台灣美妝網紅鄭雅勻去年閃婚，和丈夫育有一女，她常在社群 曬小孩，但丈夫卻從未露臉，就算入鏡她也會刻意遮住老公長相，日前新北地檢署偵辦洗錢及地下匯兌案，有Dcard網友在曝光的新聞照片中，驚見張姓嫌犯的妻子就是鄭雅勻，而鄭雅勻長達兩周未更新動態，讓網友瞬間恍然大悟「原來是老公出事了」。

鄭雅勻曾是伊林模特兒，18歲參加伊林的璀璨之星選拔，2015年開始當美妝網紅，因為一支彩妝實測影片人氣暴漲，婚後成為全職媽媽，她曾在社群粉絲問答時表示家中經濟全靠老公，也表示老公是一般上班族，但有網友以「雅勻老公是擄人案主嫌，也是詐騙集團 成員」為題發文，文中並附上PTT連結，連結中的新聞照片赫然就是鄭雅勻和其夫，在網路上掀起熱烈討論。