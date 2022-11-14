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回應拜習會 台外交部：感謝拜登堅定支持台海和平穩定

記者鄭媁／台北即時報導
拜登總統（右）和中國國家主席習近平（左）14日在印尼峇里島G20風會場邊舉行拜習會前握手致意。美聯社
拜登總統（右）和中國國家主席習近平（左）14日在印尼峇里島G20風會場邊舉行拜習會前握手致意。美聯社

拜登總統與中國國家主席習近平於11月14日在印尼峇里島會晤，並提及台海議題。台外交部今天表示，對於拜登利用與中國領導人會晤的場合，再一次公開表達美國對維持台海和平穩定的堅定支持與對台灣的安全承諾，外交部表達肯定與誠摯感謝。

拜登表達美國的「一中政策」沒有改變，美國反對任一方片面改變台海現狀，維持台海和平穩定符合全球利益；美國反對中國對台採取脅迫及日益具侵略性的行徑，破壞台海和平穩定，並危害區域安定與全球的繁榮。

外交部表示，拜登政府自上任以來，已多次強調對台灣的安全承諾「堅若磐石」；而自本年8月以來，更多次利用各種國際場合單獨或聯合理念相近國家發表聲明，展現國際社會對維繫台海和平穩定的共同立場；包括在本月13日美國與澳洲雙邊領袖會談，以及美國、日本、韓國三邊領袖會談中，均重申維護台海平穩定的重要性。

外交部表示，台灣作為印太地區負責任的民主陣營成員，在當前威權國家公然挑戰國際秩序的關鍵時刻，將持續積極強化自我防衛能力、深化台美安全夥伴關係，並與理念相近國家緊密合作，共同對抗威權體制的脅迫，維護台海和平穩定及印太區域的自由開放與繁榮，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

拜登 澳洲 一中政策

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