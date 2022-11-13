再提對岸軍事威脅打抗中牌 蔡英文：再拚一下就會贏

台總統蔡英文出席陳時中感謝音樂會。圖／截自陳時中直播畫面

民進黨 台北市長候選人陳時中 今舉辦「唱咱的歌 行咱的路」阿中感謝音樂會，蔡英文 總統致詞時表示，這次選戰很膠著，並再提中國大陸對台軍事壓力，強調這民進黨24年來最有機會贏得台北市長選戰的一次，呼籲支持者「曾經把票投給蔡英文的人，不用猶豫，唯一支持陳時中」。

蔡英文表示，她本來要晚點到現場，但聽聞現場大家哭成一團，「想說發生什麼事情，後來知道，原來是太感動了」，除台上表演精彩感動，還發現一件事，就是陳時中會唱歌，「他（陳）坐在我旁邊唱得很用力，我們有個會唱歌的台北市長也是很不錯的」。

蔡英文說，距離投票日只剩最後13天，站在陳時中後面的人、挺陳時中的人愈來愈多，支持的力量愈來愈大，這次選情激烈膠著，「告訴曾經把票投給蔡英文的人，不用猶豫，唯一支持陳時中」，陳時中是最強市政指揮官，只要大家更團結，把昨天凱道造勢的氣勢延續下去，加把勁把對陳時中的票催出來，再拚一下，就會贏得最後勝利。

蔡指出，陳時中經歷不用多說，「他全國知名度不會比總統低，同時還有國際知名度」，日本人讚他是鋼鐵部長，歐美外賓稱讚，有這麼好的指揮官，把疫情控制下來；陳時中歷經大風大浪，體驗過各種挑戰，由他帶領台北，一定會讓世界稱讚、羨慕台北。

蔡英文表示，陳時中宣布參選後，跑遍北市各大小市場、廟口，把握每個機會傾聽民意，雖然面對各種風雨，但有這麼多人站在陳時中身後當後盾，讓陳時中逐步強大；今年選舉是台灣關鍵之戰，就像昨天在凱道上說的，不只是要投給進步、發展，還要向世界證明，堅持國家發展路線，守護民主決心。

蔡指出，國際局勢很多變化，中國對岸對台灣軍事威脅的壓力愈來愈大，但國際對台灣支持的力道也愈來愈強，愈是變動時，愈要站穩腳步，展現決心，就是要好好打拚經濟、努力建設、壯大台灣。少一點口水、多一點汗水，才能夠更團結面對挑戰。