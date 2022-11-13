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台45噸漁船霧中被7000噸貨輪攔腰撞 船身裂進水側翻

記者邱瑞杰／基隆即時報導
野柳籍漁船在基隆嶼海域疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，船上7人由海巡人員救上海巡艇脫險。記者邱瑞杰／翻攝
野柳籍漁船在基隆嶼海域疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，船上7人由海巡人員救上海巡艇脫險。記者邱瑞杰／翻攝

新北市野柳籍45噸漁船昨天出海作業時，因濃霧籠罩海面能見度低，林姓船長看到「黑黑的」龐然大物出現，已來不及閃避，被7000噸貨輪攔腰撞上後，船身破裂進水。漁船緩慢傾斜時，7人小心翼翼移動未落水，幸運獲救。貨輪船長發現肇事，並駛往錨泊區錨定，接受海巡單位和交通部航港局調查。

海巡署北基巡防區指揮部昨天下午3點多接獲野柳安檢所通報，野柳籍漁船漁山168號在基隆嶼西方1浬處，遭貨輪撞擊後翻覆，船上有7個人等待救援。

基隆海巡隊巡防艇3點35分趕到現場，看到7人待在已側翻的漁船上，7分鐘後順利救上巡防艇，全數載回基隆港。其中1名船員有輕微外傷，送醫後無大礙。

林姓漁船長說，昨天下午從野柳漁港出海，準備前往三貂角海域作業。近3點航行到基隆嶼西方約1浬處，當時海面有濃霧，漁船儀器顯示有船接近，但對方疑未開啟自動識別系統，不知道是貨輪，等到看到「黑黑的」大船出現，想要閃避已來不及，結果被攔腰撞上。

漁山168號被貨輪撞裂後進水，緩慢傾斜。林姓船長聯絡友人向野柳安檢所報案求救，7人並離開船艙、駕駛室，在漁船翻覆過程中，配合漁船傾斜角度移動位置，防止落水。

巴拿馬籍貨輪昨天下午駛出基隆港，菲律賓船長察覺與漁船碰撞後，聯絡船務代理公司通報航港局，並轉向前往基隆港錨泊區錨定，等待調查。基隆海巡隊登輪調查，在貨輪船首發現撞擊痕跡，並完成採證，將在製作雙方筆錄後，釐清事故發生過程和責任。

野柳籍漁船在基隆嶼海域疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，船上7人由海巡人員救上海巡艇脫險。...
野柳籍漁船在基隆嶼海域疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，船上7人由海巡人員救上海巡艇脫險。記者邱瑞杰／翻攝
基隆嶼海域有艘漁船疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，肇事貨輪在基隆港錨泊區錨定接受調查。記...
基隆嶼海域有艘漁船疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，肇事貨輪在基隆港錨泊區錨定接受調查。記者邱瑞杰／翻攝
野柳籍漁船在基隆嶼海域疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，船上7人由海巡人員救上海巡艇脫險。...
野柳籍漁船在基隆嶼海域疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，船上7人由海巡人員救上海巡艇脫險。記者邱瑞杰／翻攝
野柳籍漁船在基隆嶼海域疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，船上7人由海巡人員救上海巡艇脫險。...
野柳籍漁船在基隆嶼海域疑遭貨輪攔腰撞擊後側翻，船上7人由海巡人員救上海巡艇脫險。記者邱瑞杰／翻攝

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