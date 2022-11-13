蘇貞昌助選 昨口誤「你老公當總統」今口誤「3立委全上」

行政院長蘇貞昌今晚為台中市長候選人蔡其昌站台時，又口誤要讓「三個立委全上」，現場熱情不減，「凍蒜」聲不斷。記者趙容萱／攝影

行政院長蘇貞昌昨天為民進黨 南投縣長候選人蔡培慧助選時，談到生育補助曝與妻對話口誤「你尪(台語「丈夫」之意)當總統」，今晚他為台中市長候選人蔡其昌大里造勢晚會站台時，又口誤要讓台中大里霧峰區提名的「三個立委全上」，讓現場三個市議員候選人驚呆，現場支持者聽蘇貞昌講生育補助、又談政治，笑聲連連，還有支持者問「院長累了嗎？」現場熱情不減，「凍蒜」聲不斷。

民進黨「台中動起來，團結拚勝選」大里造勢音樂晚會今晚登場，壓軸由蘇貞昌演講。蘇貞昌說，三年來台灣經濟成長表現好，班班有冷氣，育兒津貼翻倍，蔡其昌又拚一個，生孩子不但有錢可領，還月月可領，他每次提到育兒津貼補助，太太就很不滿，「以前咱家三個都她顧的，為何沒領過政府半角？」他回答：「那是國民黨執政，現在換民進黨，你尪當行政院長了，不然我們再拚一個」。

蘇貞昌呼籲，現場民眾「夫妻相好再拚一個」，有錢可領，他還發明擴大不孕症治療補助，他的辦公室連拚二個，他努力拚選舉，妻子問他「你在忙什麼？」他回答，在忙幫人生子，並解釋是「宣傳生子補助啦！」

蘇貞昌說，如果不換市長，會被其他城市拚過去，選舉要會選，選對人才有好將來，為台中未來，要選對人。這一票攸關台灣未來 ，小布希 邀蔡英文總統視訊澤倫斯基 ，所以要好好選。請大家支持蔡其昌，還請支持大里霧峰區「三個立委全上！」現場三個市議員候選人驚呆，但仍感謝蘇貞昌助選，「凍蒜」聲不斷。