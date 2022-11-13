新北最美里長候選人競總茶會萬人空巷 粉絲溢到馬路邊

新北市永和區永福里長候選人陳紫渝號稱「永和IU」，今競總成立茶會吸引萬人響應。記者李成蔭／攝影

新北市永和區永福里長候選人陳紫渝號稱「永和IU」，參選里長已經在網路掀起熱議，今競總成立茶會，更是有全國各地粉絲前往，讓小小里長茶會現場破萬人，人潮一路溢到馬路上。她表示，自己提出多項政見，希望能改變永福里、為家鄉付出，請大家給永福里一個改變的機會。

新北永和永福里長候選人陳紫渝，因外貌及年輕就參選里長引發討論，粉專讚數已破十萬追蹤，她競總今上午也舉行成立茶會，現場情況萬人空巷，人潮擠到馬路上，熱情粉絲讓現場每每歡聲雷動。

新北市永和區永福里長候選人陳紫渝號稱「永和IU」，今競總成立茶會吸引萬人響應。記者李成蔭／攝影

「從小在永福里成長，我愛這塊土地！」陳紫渝表示，過去看著父母為鄉親不眠不休的付出，才理解到從路樹修剪、維護環境等小事，到住宅、交通安全等廣泛的議題，都是里長能做的事，就因為如此，讓她決定為這塊孕育她長大的土地付出，這次參選盼把20年來大家沒享受到的生活品質和權利，還給永福里的鄉親們。

新北市永和區永福里里長候選人陳紫渝號稱「永和IU」，今競總成立茶會吸引萬人響應。記者李成蔭／攝影

陳紫渝提出9項政見，分別為「e化平台」、「成立巡守隊及環保志工」、「舉辦里民文康活動」、「溫暖社區」、「成立健康守護站」、「優化環境維護」、「社區安全」、「免費法律諮詢」以及「防災社區」。未來當選會是用心傾聽的專職里長。

影片來源：聯合新聞網

里民陳先生表示，過去幾年來在永福里都沒感受到太大變化，如今有年輕人願意出來打拚，一定樂見其成；里民李小姐則也說，陳紫渝從參選以來就備受關注，讓身為里民的她也跟著感到驕傲了起來，也能感覺到她絕非「說說而已」，而是誠心想為里上付出。