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不只徐巧芯 藍議員詹江村也被臉書禁言 怒喊「幹嘛啦」

記者朱冠諭／桃園13日電
國民黨桃園市議員詹江村的臉書也因被大量檢舉遭到禁言。(記者朱冠諭／翻攝)
國民黨桃園市議員詹江村的臉書也因被大量檢舉遭到禁言。(記者朱冠諭／翻攝)

國民黨台北市議員徐巧芯昨透露自己被臉書禁言6天，引發熱議。其實同時間，國民黨桃園市議員詹江村的臉書也因被大量檢舉遭到禁言。他透過助理在粉專發文無奈地說「幹嘛啦」，吸引數千網友關注；資深媒體人羅友志也開玩笑說「你不是早就習慣了。」

詹江村近期爆料不斷，昨天他連發四篇文，揭露桃園市立圖書館電影院棟疑似違建，未料傍晚個人臉書就被停權。

詹江村表示，雖然這次只被禁言1天，但事實上在昨天之前他已經被禁言30天，過去這段時間都是透過助理在臉書粉專發文。

詹江村說，上次被禁言30天，主因是他分享一篇彭博社的報導，和揭露中壢國民運動中心停車場遇雨漏水等事，他強調發文皆有所本，結果還是被許多帳號同時檢舉；昨天又被禁言，推測是因為近日指涉民進黨桃園市長候選人鄭運鵬造勢場出現幫派所致。

詹江村無奈地笑說，這不是最慘的一次，他曾經因為批評網紅「館長」，被數十名館長的粉絲檢舉，遭禁言3個月；每次他被檢舉，還會有人截圖邀功；這次大概要再過半天時間，帳號才可以恢復。

許多網友紛紛留言關心，包括國民黨桃園市議員黃敬平留言「看來有人惱羞成怒了」，其他網友也說「巧芯也是啊，應該是被瘋狂檢舉造成的」、「你太強大，敵人害怕了」、「台灣的言論自由已經是歷史了」。

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