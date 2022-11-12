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世足賽熱度加溫 製鞋業盼運動消費力打敗通膨巨獸

中央社╱即時報導
製鞋業歷經2021年東京奧運及迎接即將到來的世界盃足球賽，看好大型運動賽事能帶動運動鞋及周邊商品商機回溫。圖為中國福建一製鞋廠。(中新社資料照片)
製鞋業歷經2021年東京奧運及迎接即將到來的世界盃足球賽，看好大型運動賽事能帶動運動鞋及周邊商品商機回溫。圖為中國福建一製鞋廠。(中新社資料照片)

走過疫情無薪假及停工低潮，製鞋業歷經2021年東京奧運及迎接即將到來的世界盃足球賽，看好大型運動賽事能帶動運動鞋及周邊商品商機回溫，以「運動魂」喚起壓抑已久的買氣，對抗通膨巨獸。

過去2年突如其來的「百年大疫」，疫情讓以運動員互動競爭為主的運動產業遭逢逆風，平日習以為常的籃球、棒球等比賽一度全面暫停，2020年的奧運比賽更因疫情延後一年舉辦。

製鞋廠方面也因中國的動態清零封控，以及越南廠2021年「3個就地」（就地生產、就地吃飯、就地睡覺）政策，讓製鞋大廠都面臨部分產線暫停運作及消費市場急降情況。

涵蓋多品牌運動鞋製造的寶成工業更歷經高層減薪、無薪假等營運谷底；2021年疫情影響最嚴重時期，寶成越南廠暫時停工，單月營收降至新台幣134億元，較正常230億元減少達百億元營收。寶成今年已恢復正常營運水準，除2月之外，單月營收均回復至200億元以上規模。

隨著疫情重症率降低與各國逐步改採「與病毒共存」策略，製鞋業今年已逐步回到正常的製造生產軌道；儘管今年3月起爆發的俄烏戰爭及歐美持續面臨的高通膨壓力，使歐美消費市場的購買力普遍下滑，品牌廠商庫存增加，但11月下旬開踢的世界盃足球賽及耶誕節消費旺季，為下半年製鞋業者帶來新的成長動能。

卡達世界盃足球賽將在今年11月20日至12月18日舉行，國際足球總會預估本屆賽事的全球觀眾人數將達50億人，再創新高紀錄，超過上屆俄羅斯世界盃的35億人；媒體預估，周邊商品產值可能高達3000億美元。

如同台灣半導體產業擁有上、下游供應鏈優勢，台灣的紡織成衣、製鞋產業也在全球占有重要地位。全球知名品牌運動鞋的設計、製造大多出自寶成及豐泰兩大廠商，其他包括三芳的鞋面皮革、百和的鞋帶及黏扣帶等，形成完整產業鏈。

在運動風氣普及與國際品牌恢復行銷力道下，運動鞋及周邊商品需求穩定成長。寶成表示，國際大型運動賽事的舉辦，往往有助於提升運動風氣與民眾參與程度，進而帶動運動商品的消費意願；今年世界盃足球賽長達近一個月的賽事，看好第4季出貨量走高。

總部在台中的製鞋廠志強國際是全球最大的足球鞋供應商，生產基地在越南、柬埔寨，主要的品牌客戶包括愛迪達、耐吉(Nike)等，將是本屆世足賽最大受益廠商之一。

志強國際表示，今年運動市場回溫，加上世足賽效應，運動鞋與休閒鞋比例回到疫情前的6比4水準，近6個月營收有5個月創下單月歷史新高紀錄。

志強國際解釋，疫情嚴重的時候，因為足球鞋訂單受到很大的壓抑，休閒鞋比重拉升，去年休閒鞋跟專業運動鞋比例已差不多是各占5成；今年運動市場回溫，再加上世足賽的影響，運動鞋占比進一步回升至6成。

志強國際統計，2019年集團足球鞋出貨量大約2100萬雙，今年預計出貨1600萬雙；雖然與疫情前相較還有落差，卻已比2020年1400萬雙、2021年1200萬雙呈現明顯的回溫趨勢。

寶成表示，今年11月有卡達世足賽，2023年有杭州亞運，製鞋業務將持續採取多元布局策略，彈性進行集團產能配置；現階段全球鞋業的生產中心主要集中在亞洲，形成產業群聚效應，有利製鞋業進行垂直整合與水平分工，發揮整合優勢。

足球 疫情 世界盃

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