我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

護膚品「海藍之謎」2.5折 南加華人瘋搶購被舉報、罵停

快看世界／開玩笑？日飲料廠最新產品：瓶裝熱水

烏克蘭軍方譽曾聖光「無畏戰士」 將辦追悼儀式

中央社伊斯坦堡9日專電

台灣青年曾聖光赴烏克蘭東部參戰陣亡。烏克蘭軍方今天形容曾聖光為有紀律、無畏的戰士。他的遺體已運至烏國中部城市第聶伯羅（Dnipro），軍方將於首都基輔為他舉辦追悼儀式。

來自花蓮的曾聖光9月中才剛滿25歲，8月19日加入烏克蘭喀爾巴阡山（Carpathian Sich）武裝部隊步槍營，本月2日於烏克蘭東部與俄軍交戰時受傷，流血過多喪生。

喀爾巴阡山武裝部隊新聞官納柯內奇那（Vasylyna Nakonechna）晚間對中央社表示，曾聖光與澳洲狙擊手傑達爾（Trevor Kjeldal）死於同一場艱苦戰役。俄軍以坦克及火砲攻擊，「這些日子的狀況非常非常糟糕」。

她說，曾聖光的表現，證明他是有紀律、思慮周全（balanced）且無畏的戰士。

回憶跟曾聖光為數不多的互動，納柯內奇那表示，他看起來是非常好的人，臉上總是掛著微笑，蠻聰明，能說西語。有些人加入武裝部隊因為自己無處可去，或是無役不與，曾聖光赴烏克蘭參戰的目標明確：他無法坐視俄軍肆意屠殺婦幼，決定起而與邪惡對抗。

來自台灣的曾聖光，如今成為目前所知首位命喪入侵俄軍的東亞軍人，納柯內奇那說，喀爾巴阡山部隊就像大家庭，每位成員相當在意彼此，每次失去一名戰友，都令人非常難受，「我們理解戰爭（的本質），也知道可能會失去每一個人，每秒都有可能」。部隊因此更願意將「愛」掛在嘴邊，每天都說。

「因為你了解到，今天可能就是（生命的）最後一日」。

喀爾巴阡山步槍營副營長安德列科（Ruslan Andriyko）稱曾聖光戰死沙場對他們而言是「慘重損失」，並對曾家、台灣「能有這樣的兒子，致上最大的敬意」。

安德列科在臉書（Facebook）上寫道：「拋下平靜的生活、家園與家人，踏入充滿戰爭、泥濘、雨水、冰冷的地獄。在持續不斷砲火攻擊中、在連續多週無法闔眼情況下，身處冰冷壕溝的弟兄們，一顆顆熾熱的心撲通著跳著，曾聖光生前最後幾天就是在這樣的環境下度過。」

俄國2月下旬全面入侵烏克蘭以來，各國志願兵紛紛投入烏克蘭戰事。納柯內奇那指出，俄軍無視戰爭規則，殺害平民，出動國際社群不允許使用的武器、為所欲為，毫不在意。這場戰役已經非常艱困，喀爾巴阡山部隊更居前線，位處俄方極度想取得的戰略要地，許多有從軍或有數次參戰經驗的志願兵加入後，仍感到相當震撼，「俄軍軍備瘋狂多」。

她說，即使喀爾巴阡山部隊指揮官竭力保全每個人的安全，但是在前線要保命，除了同袍彼此信任、幫助及支持，別無他法。

納柯內奇那指出，一般而言，處理陣亡志願兵的正式文件相當耗時，但是軍方這次加快速度，曾聖光的家屬同時正前往烏克蘭，烏克蘭政府也試著提供協助。軍方將於基輔為他舉行追悼儀式，日期仍未定。

消息人士指出，曾聖光家屬已抵達波蘭華沙。

烏克蘭 社群 澳洲

上一則

台總統蔡英文赴桃園替候選人站台 造勢現場驚見槍支

延伸閱讀

俄軍棄守赫爾松市 烏克蘭：24小時收復12村鎮

俄軍棄守赫爾松市 烏克蘭：24小時收復12村鎮
莫斯科下令撤軍赫爾松市 為何對俄對烏都重要

莫斯科下令撤軍赫爾松市 為何對俄對烏都重要
俄軍棄守烏南城市赫爾松 拜登：證明俄軍真有問題

俄軍棄守烏南城市赫爾松 拜登：證明俄軍真有問題
厄多安正面評價俄撤離赫爾松 英加強援烏度過寒冬

厄多安正面評價俄撤離赫爾松 英加強援烏度過寒冬

熱門新聞

網紅謝侑芯在羅浮宮拍照打卡，上半身僅穿著黑色薄紗胸罩，遭到當地警方關切。（取材自Instagram）

台灣爆乳網美羅浮宮打卡 只穿薄紗胸罩遭警驅離

2022-11-05 21:44
檢警先搗破詐騙集團在新北淡水的據點，循線追到桃園青埔據點，共逮捕17名嫌犯，目前傳出有第三個據點，檢警全力清查中。記者王長鼎／翻攝

高薪當餌囚禁凌虐…桃園救出32人 驚爆3屍體遭丟棄

2022-11-04 17:22
曾聖光6月18日發布的臉書公開照片，顯示他已抵達烏克蘭。圖/引自曾煜閎臉書

台灣志願兵戰死烏克蘭 太太：他很有正義感

2022-11-04 11:06
曾聖光8月3日發布的臉書公開照片，是一個結合中華民國與烏克蘭國旗的布章，圖說寫著，「謝謝波蘭戰友幫每個人都做一個」。圖/引自曾煜閎臉書

台志願兵戰死烏克蘭生前臉書：沒給陸軍丟臉 不知能幸運多久

2022-11-04 12:04
台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

2022-11-03 16:39
台版柬埔寨詐團涉虐死三人，主嫌陳樺韋（中）落網，被檢依殺人等罪聲押禁見。（記者王長鼎／翻攝）

虐死3「豬仔」 台版柬埔寨主嫌落網時嚇哭求饒

2022-11-05 20:24

超人氣

更多 >
不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席

不斷更新／眾院最新開票情況 共和黨208席 民主黨185席
Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室

Meta 9日裁員逾萬人 要求全體員工當日不進辦公室
12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座

12星座愛依賴人排行榜出爐 第1名「超怕孤獨」是這星座
「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國

「熊貓快餐」老闆出身台灣 50年累積35億身價：感謝美國
紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治

紐約華社車禍變命案 48歲男後腦中槍不治