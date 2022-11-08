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陸無視海峽中線 台防長：我們不堅持 但仍不能退讓

記者洪哲政／台北即時報導
共機不斷闖越台灣海峽中線，國民黨立委江啟臣(左)憂心中共會否比照北韓近期在韓半島採取的舉措，以大規模空中兵力突然自中線快速向台灣闖來。國防部長邱國正回應表示，中共現在認為沒有（海峽）中線，「我們也沒有講我一定要堅持有」，但國軍著眼空域訓練，絕對不能退讓，不能讓對方佔到我們的空間。圖/取自立法院直播畫面
共機不斷闖越台灣海峽中線，國民黨立委江啟臣(左)憂心中共會否比照北韓近期在韓半島採取的舉措，以大規模空中兵力突然自中線快速向台灣闖來。國防部長邱國正回應表示，中共現在認為沒有（海峽）中線，「我們也沒有講我一定要堅持有」，但國軍著眼空域訓練，絕對不能退讓，不能讓對方佔到我們的空間。圖/取自立法院直播畫面

共機不斷闖越台灣海峽中線，立委憂心中共會否比照北韓近期在韓半島採取的舉措，以大規模空中兵力突然自中線快速向台灣闖來。國防部長邱國正回應表示，中共現在認為沒有（海峽）中線，「我們也沒有講我一定要堅持有」，但國軍著眼空域訓練，絕對不能退讓，不能讓對方佔到我們的空間。

立法院外交及國防委員會上午邀請國防部長邱國正報告「國軍所屬空置土地、營區、訓練場地平日巡察維護作法及未來運用規劃」，併請財政部國有財產署副署長列席，並備質詢。國民黨立委江啟臣質詢表示，在韓半島情勢中，北韓一次同步升空執行威嚇任務的軍機高達180架，南韓則有80架F-35升空直接對峙。而中共現在不承認台灣海峽中線，共機現在頻繁有十餘架次在中線活動，若也在台海空域同步升空十餘架，我們沒有預警，但對方若「飛到中線沒有停直接衝過來」，國防部如何因應？

邱國正回應說，中線問題本來他們（中共）片面講認為沒有，我們也沒有講一定要堅持有，但完全著眼在一個空域訓練，絕對不能退讓，不能讓對方佔到我們的空間。

立委追問國軍實際因應作為，因為空軍不可能一比一上去同步對應，面對大批共機突然自中線闖過來，「一分鐘待命班」能上去的飛機夠嗎？國軍或許說可用飛彈追監等，但共機對我空防而言仍是非常大壓力，不僅要說明國軍如何因應？民眾怎麼作也要說明。

邱國正表示，他一再對外表示現在兩岸關係最嚴峻時刻；但我方不會束手就擒，會有方法；立委所講會納入考量，是設定想定之一，我方有因應作為，但不便公開說明，有預劃，有設想這個狀態，也有因應作法。

江啟臣表示，國防部研發更新版的全民國防手冊，原訂9月要發布，內容有無將共軍預警動態放入，讓人民有所因應，新手冊有沒有飛彈預警？實際怎麼作。官員說，已作好。邱國正則說，因應過去的出現的問題，釐定一個全民國防手冊，立委所說幾個狀況都有納入，「都改過來了」。

立委表示，美國正在國會期中大選，他推測共和黨在會眾議院會贏，參議院一半一半，對事對亞洲與台灣國防與軍事都會有影響，他推測麥卡鍚會出任下一屆眾議院議長，此君曾在裴洛西任議長時談及他若當選眾議院議長，他會馬上訪台，且曾因應烏克蘭戰事教訓，承諾加快對台軍援。立委認為，在票開出來後，接任議長前後就可能訪台。而眾議院外委會可能由台灣政策法案TPA提案人馬侃出任。面對美共和黨勝選後，眾議院議長又可能訪台，國防部須提早準備。

邱國正說，這項議題已涉及外交與政治，但國防部會注意。

國防部 眾議院 中共

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