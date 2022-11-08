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台經長：若少掉台晶圓產能 將是全球科技經濟大災難

中央社台北8日電
台經濟部長王美花。記者曾原信／攝影
台經濟部長王美花。記者曾原信／攝影

台經濟部長王美花表示，台灣晶圓製造占全球產能比重6成，若少掉這6成，將是全球科技與經濟發展的大災難，政府將不斷讓國際社會知道，確保台灣和平的重要性，同時也會以租稅優惠、育才攬才等，強化台灣競爭力。

王美花接受Taiwan Plus專訪，並於今天晚間在其官網以及多個電視頻道首播。王美花強調，台灣經過40多年，才形成如此有效率及競爭力的半導體產業鏈，台灣與世界也在半導體上互相需要。

王美花強調，半導體出口占台灣整體出口達34%，不只對台灣經濟很重要，對國安更是至關緊要，因此政府有更高層次的策略與想法，要讓台灣半導體能持續發展。

王美花說，在近期中國對台軍演、中共20大後，大家關切台灣的地緣政治風險，而台灣晶圓製造產能占全球60%，「若少掉這6成，會是多麼恐怖的晶片缺乏？」

王美花強調，應該讓國際社會知道，確保台灣和平，讓台灣半導體等產業可以繼續成長，才是台灣對全球經濟最好的貢獻，否則將會是全球科技與經濟發展的大災難。

王美花也分析，美國這次擴大對中國實施的晶片管制，大致可分為3面向，一為IC設計部分，其次，為先進製造設備，最後才是人員的限制。

王美花指出，美國3面向限制，是希望能全面限制、壓抑中國科技的發展，除盼藉此維持美國半導體技術的領先地位，也是要限制中國在高科技甚至軍事科技的進展。

至於美國對中國發動科技戰對台灣影響為何？王美花說，台灣在半導體製造領域早已占有一席之地，因此台灣要持續推動半導體供應鏈或生態系的發展與進步。

為維持台灣半導體產業優勢，王美花表示，政府提出的作法，要透過產創等修法提供租稅優惠誘因，鼓勵半導體設計或製造等部門的研發，要讓台灣密集的半導體供應鏈能持續壯大

在人才面，王美花說明，政府將透過半導體學院，繼續擴大培育本土半導體人才，並鬆綁相關法規，以延攬外國高階及技術人才更願意來台灣服務。

此外，王美花也提及將持續嚴防中國不當挖角台灣的半導體產業人才，並持續吸引更多國外設備、材料廠擴大來台灣在地生產與投資，以發揮「1+1大於2」的效果。

供應鏈 晶片 投資

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