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紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

爆高虹安助理疑上繳現金 林耕仁明赴北機站提交事證

記者王駿杰／新竹即時報導
國民黨新竹市長候選人林耕仁今質疑民眾黨對手高虹安疑透過多名助理將薪資或加班費上繳「入金」到辦公室帳戶並挪為己用。記者王駿杰／攝影
國民黨新竹市長候選人林耕仁今質疑民眾黨對手高虹安疑透過多名助理將薪資或加班費上繳「入金」到辦公室帳戶並挪為己用。記者王駿杰／攝影

國民黨新竹市長候選人林耕仁今質疑民眾黨對手高虹安疑透過多名助理將薪資或加班費上繳「入金」到辦公室帳戶並挪為己用，高雖稱「助理幹部體恤業務繁重自掏腰包贊助公用」，但林耕仁質疑立院已有補助立委辦公事務費，高的說法令人費解，明早將赴調查局北部機動調查站提交吹哨者所提供所有事證，供檢調機關釐清事實。

林耕仁說，高虹安今天上午稱「她的助理都很認真工作，加班費上限46小時都嫌太少」，不料2小時後解釋為何辦公室會有「小金庫」，態度立刻大轉髮夾彎，改稱是「助理幹部體恤業務繁重自掏腰包贊助公用」。若補助立委辦公事務費不敷支出，高虹安真的體恤員工，為何不自行掏腰包提出經費供辦公室運作之用，又何需讓員工「自願上繳」每月1至7萬多元不等金額？

至於高虹安質疑林耕仁「派臥底、全程監控」，林耕仁說，這個說法啼笑皆非，也只顯示高虹安一再逃避爭議，企圖轉移焦點、答非所問。近日所公布的資料，取得和利用不僅符合個資法規範，也絕無侵犯任何人隱私及權利，且確實來自於高辦內部吹哨者，完全與其他機關、政黨無關。

高虹安質疑林耕仁「為何不是第一時間拿到檢調」？林耕仁說，民進黨執政下已經被視為貪腐集團，而吹哨者也認為高虹安涉貪，為了揭發真相，必須透過值得相信的管道，因此接洽林耕仁團隊，才能讓真相完整公開、公諸於眾。

林耕仁強調，高虹安應捫心自問，是不是因為要求辦公室助理上繳資金導致「禍起蕭牆」？是不是助理們無法接受上繳金額的內規？是不是無法接受上繳的金額卻是給立委個人小金庫使用？是不是助理不願與高虹安同流合汙，才不顧風險擔任吹哨者。

林耕仁為盡其民代、市長候選人之責，為求增進公共利益，已將相關資料中涉嫌違法之處予以公開，使公眾得以徹底檢視。

國民黨 隱私 個資

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