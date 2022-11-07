陳時中競總：徐巧芯指控莫須有 應受到譴責

民進黨台北市長參選人陳時中7日晚間到大直植福宮出席廟口開講活動，向支持者拱手拜票。中央社

陳時中 競選總部今天晚間表示，徐巧芯公布的影片只能看到陳時中與友人並肩，一行人離開餐廳的畫面，完全看不出「鹹豬手」等任何性騷擾 跡象，徐巧芯污衊他人清白應遭到譴責。

台北市議員徐巧芯昨天指控民進黨 台北市長參選人陳時中出席聚餐後微醺，向旁人伸出鹹豬手，今天晚間在電視節目上再公布47秒相關影片。

陳時中競選總部發言人陳品潔表示，除了徐巧芯編造故事帶風向、不當影射陳時中，國民黨及蔣萬安團隊甚至企圖透過編故事模糊正面討論政策的機會，毫無證據指控民進黨施壓媒體，都是最惡劣的選舉奧步，應受到嚴厲譴責並公開道歉。

陳品潔指出，從徐巧芯公布的47秒影片中，也只能看到陳時中與友人並肩，並一行人一同離開餐廳的畫面，完全看不出「鹹豬手」等任何涉及性騷擾跡象，此加碼爆料的影片根本沒有料，甚至與其指控毫無關聯。

陳品潔說，徐巧芯誇大其詞用「十指緊扣」、「鹹豬手」的聳動言詞來指控陳時中與友人的互動，意圖塑造性騷擾的假象，卻拿不出任何可以支持其指控的證據，更加可以證明徐巧芯的指控莫須有。

她表示，除此之外，徐巧芯利用自己市議員的媒體資源來造謠、污衊他人清白的行為，也應該要遭到譴責。