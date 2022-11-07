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紐時分析：這次期中選舉可能出現的4種結果

陳時中競總：徐巧芯指控莫須有 應受到譴責

中央社台北7日電
民進黨台北市長參選人陳時中7日晚間到大直植福宮出席廟口開講活動，向支持者拱手拜票。中央社
民進黨台北市長參選人陳時中7日晚間到大直植福宮出席廟口開講活動，向支持者拱手拜票。中央社

陳時中競選總部今天晚間表示，徐巧芯公布的影片只能看到陳時中與友人並肩，一行人離開餐廳的畫面，完全看不出「鹹豬手」等任何性騷擾跡象，徐巧芯污衊他人清白應遭到譴責。

台北市議員徐巧芯昨天指控民進黨台北市長參選人陳時中出席聚餐後微醺，向旁人伸出鹹豬手，今天晚間在電視節目上再公布47秒相關影片。

陳時中競選總部發言人陳品潔表示，除了徐巧芯編造故事帶風向、不當影射陳時中，國民黨及蔣萬安團隊甚至企圖透過編故事模糊正面討論政策的機會，毫無證據指控民進黨施壓媒體，都是最惡劣的選舉奧步，應受到嚴厲譴責並公開道歉。

陳品潔指出，從徐巧芯公布的47秒影片中，也只能看到陳時中與友人並肩，並一行人一同離開餐廳的畫面，完全看不出「鹹豬手」等任何涉及性騷擾跡象，此加碼爆料的影片根本沒有料，甚至與其指控毫無關聯。

陳品潔說，徐巧芯誇大其詞用「十指緊扣」、「鹹豬手」的聳動言詞來指控陳時中與友人的互動，意圖塑造性騷擾的假象，卻拿不出任何可以支持其指控的證據，更加可以證明徐巧芯的指控莫須有。

她表示，除此之外，徐巧芯利用自己市議員的媒體資源來造謠、污衊他人清白的行為，也應該要遭到譴責。

陳時中 性騷擾 民進黨

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