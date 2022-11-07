台灣漁船海上起火 中國漁船救起48名台籍船員

台灣漁船「祥慶」號在北太平洋海域起火冒出濃煙。（央廣網）

新華社今早（7日）報導，台灣一艘秋刀魚兼魷魚釣船「祥慶」號6日在北太平洋海面作業時船體起火，48名台灣船員已轉移至救生艇待援，附近的浙江寧波「甬發1」漁船見狀前往成功救援。

報導稱，11月6日10時10分許，浙江寧波甬發遠洋漁業股份有限公司向寧波市江北區農業農村局報告，該公司一艘秋刀魚兼魷魚釣船「甬發1」在北太平洋海域成功救起48名遇險的台灣漁船船員。

根據報告，事發時，「甬發1」正在北太平洋海域作業航行，發現附近2海里處有煙霧升起且有救生信號發出。該船立即向出事地點靠近並進行查看，發現台灣秋刀魚兼魷魚釣船「祥慶」的船體著火，船員已轉移至附近兩條救生筏上。「甬發1」漁船船長李信楊立即要求本船全體船員向「祥慶」漁船靠攏救援。

另據央廣網報導，救援歷經一個多小時，成功把兩個救生筏上48名船員全部救助到「甬發1」船。通過祥慶船的船員得知其所屬台灣公司，並取得聯繫方式進行聯繫、通報，其公司立即派遣了兩條友船「祥運旺」和「祥慶財」來接回48名船員。6日13時，東經153度36分，北緯42度39分，「祥慶財」到達，48名乘坐救生筏由「甬發1」安全過駁至「祥慶財」。

事後，「甬發1」漁船向「祥慶」漁船所在船公司進行通報，並接收該公司發來的船員名單。經核對後發現有1人失蹤，在確保自身安全的情況下，「甬發1」漁船又圍繞出事海域進行搜救，暫未發現失蹤人員。

影片來源：聯合新聞網