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台單親媽被網友唬暈船 誤信上床能賺百萬差點賠上女兒

記者張議晨／高雄即時報導
楊姓男子謊稱要設局搶胞兄家產，誘騙單親媽和他上床。圖為示意圖。（Ingimage）
楊姓男子謊稱要設局搶胞兄家產，誘騙單親媽和他上床。圖為示意圖。（Ingimage）

台灣一名楊姓男子一人分飾兩角，在臉書社團結識單親媽媽，誘騙單親媽和他扮演的「胞兄」上床，稱只要達成任務就能分到300萬元（台幣，下同，約9.3萬美元）遺產，結果又稱任務失敗，竟向單親媽索討40萬元（約1.2萬美元）還要求交出女兒陪他一天。高雄地方法院審結，依恐嚇、詐欺取財等罪，合併判楊男8月徒刑，均得易科罰金。

檢警調查，28歲的楊男用網路抓來的照片，曬出奢華生活，營造多金富二代假象；去年6月間，他在臉書社團「靠北婚姻543－兩性無禁忌情感討論區」，看到單親媽發文，傳訊後展開柔情攻勢。

楊吹噓自己性能力很強，讓單親媽上鉤拍下鹹濕影片傳給楊男，楊見狀順勢要她簽下性愛契約；後來楊自稱他和「胞兄」有遺產糾紛，希望單親媽和他哥哥發生性關係，上床後拍下影片、照片，當成他爭奪龐大遺產的籌碼，允諾事成後會給單親媽300萬元。

結果單親媽聽信後，去年7月按照楊男要求到摩鐵赴約，楊男則扮演他口中的「哥哥」，和單親媽發生關係，兩人還拍下床上性愛影片，沒料結束後，楊男再以「胞兄」身分傳訊單親媽，稱他知道弟弟跟她合作仙人跳，還說胞弟已用200萬元和解，要單親媽交出10萬元，他才不追究。

等單親媽交出10萬元後，楊男又稱「任務失敗」，以單親媽的性愛影片要脅，逼對方交出女兒陪他在旅館一天，或付出30萬元和解，單親媽起初同意，但後來付不出30萬元，只能封鎖楊男後報警，才發現全案根本都是楊男一人主導，害單親媽人財兩失。

檢方偵辦時，楊男坦承一人分飾兩角，但只拿到4萬元，不過檢方根據單親媽領款紀錄，加上雙方LINE對話紀錄等，認定楊男涉嫌恐涉，依恐嚇取財罪將楊男起訴；至於性侵部分，檢方認為單親媽赴約雖是受到欺騙，但仍是本於自由意思赴約，性侵部分並未起訴。

高雄地院審理時，法官綜合檢警調查後的事證，認定楊男涉及詐欺，審結後依恐嚇取財未遂、詐欺取財，分別判4月、6月有期徒刑，合併應執行有期徒刑8月，均得易科罰金。可上訴。

詐欺 性侵 臉書

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