台詐騙集中營3死 他遺體曝曬18天 疑遭風化、動物啃食

新北警方今天借提棄屍的張家豪至現場，找到裝屍用的行李箱，以及屍體。記者翁至成／翻攝

震驚全國的台版柬埔寨詐騙囚禁案，2男1女不堪凌虐身亡，新北警方今天中午在南投台21線74.4K邊坡處，找到最後的黃姓男子遺體，只是屍體曝曬在外18天，早已風化到「面目全非」，目視僅可見部分頭部、軀幹跟大腿，至於雙手掌、雙腳掌都不見，不排除是被侵蝕，或是動物啃食，死狀淒慘。

稍早遺體搬運畫面曝光，只見搜救人員順利將死者包裹後，連著黑色行李箱一併運上岸，歷經3天的搜救行動終於告一段落。

影片來源：聯合新聞網

新北警方11月初接連破獲「魔王級詐騙集團 」淡水、中壢2處據點，共救出58被害人，逮捕17名詐騙集團成員，包括詐團主嫌「茶董」陳樺韋（35歲），詢問後得知，竟有3名被害人不堪囚禁，死亡後遭棄屍。

警方根據犯嫌說詞，先於4日下午1點50分，在桃園龜山山區，找到因患有慢性疾病，不堪虐待，直接吐血身亡的黃女（45歲）和林男（57歲）遺體；並於今天中午11點50分，在南投日月潭 山區，台21線74.4K處，找到最後的黃男（38歲）遺體。

警方釐清棄屍時間，得知黃男（38歲）不堪凌虐，從囚禁社區11樓陽台一躍而下，當場慘死，10月19日凌晨，中壢幹部張家豪（21歲）夥同友人將屍體裝進行李箱，開車載至南投，開箱丟屍體後，再一起丟掉行李箱。

事後不久，黃女和林男也不堪虐待身亡，張家豪指派小弟邱姓男子「處理掉」，而邱男等3人先將屍體用太空 袋裝起來，10月28日凌晨開車載屍體，至桃園龜山山區丟棄。