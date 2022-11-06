民眾黨拿水門案類比高虹安 「台灣民主史上最大醜聞」

台灣民眾黨立法院黨團舉行「新竹不是白綠藍三腳督，白與黑、是與非的對決」記者會，與會者包括民眾黨選戰小組召集人蔡壁如蔡壁如、民眾黨團總召邱臣遠、基隆市議員候選人徐佑昇等人。圖／記者林銘翰攝影

國民黨 新竹市長候選人林耕仁日前指控，台灣民眾黨新竹市長候選人高虹安聘雇男友擔任立法院公費助理，並且涉嫌詐領助理費，民眾黨立法院黨團今天表示，林耕仁、高虹安的任何助理都沒有能力取得相關資料，這是台灣民主政治史上最大的醜聞和危機。

台灣民眾黨立法院黨團台灣時間晚間發布聲明指出，民眾黨團今天早上舉行記者會，質疑林耕仁資料來源的合法性問題，以及國家檢調單位介入選舉放話，今天下午調查局及林耕仁已經先後發出聲明澄清。

民眾黨團說，調查局否認本案已經約談過任何人，包括檢舉人，至少可以說明調查局與日前登出的新聞，聲稱消息來源來自檢調單位，「二者之一，至少有一方是說謊」。

民眾黨團強調，調查局必須要盡快偵辦林耕仁、所謂的吹哨者還有那些獨家新聞的媒體，才能證明自身的清白，而在林耕仁聲明的部分，則可謂赤裸裸地證明他自身已經先違法。

民眾黨團表示，林耕仁以「公共利益」為藉口，擅自公布涉及他人隱私個資 ，但是「公共利益」並不是由特定個人來界定，法律有嚴謹的程序，更不是林耕仁、民進黨立法院黨團總召柯建銘所宣稱就能決定。

民眾黨團指出，有關李姓前助理的勞健保 投保資料，以及立法院薪資之外的其他所得，絕對不是立法院人事室會有的，甚至連高虹安國會辦公室內都沒有，所謂國會辦公室的相關資料的說詞，其實只是欲蓋彌彰，想要遮掩其他個資被披露的遮羞布、障眼法。

民眾黨團表示，不當蒐集利用個人資料，並且用在民主選舉中，打擊政治對手，最著名的案例就是美國總統選舉的水門案，而在今年的新竹市長選舉，大家已經公認是總統級的抹黑、負面選舉手法。

民眾黨團直言，這是民主政治歷史上最惡劣、最黑暗的選舉招數，用不當手段取得的資料打擊政敵，已經出現在新竹市長的選舉，檢調單位必須趕快針對「由什麼陣營取得那些爆料的資料」進行偵查。

民眾黨團認為，林耕仁、高虹安的任何助理都沒有能力取得這些資料，新竹市選舉背後的大魔王其實呼之欲出，林耕仁不過是別人的一顆棋子，這次的事情不是一個單純的抹黑，事實上高虹安已經準備李姓前助理工作的所有證據和被指控事件的相關資料，近期就會送達檢調單位。

民眾黨團說，這次的國會議員辦公室資料被不當蒐集、利用，已經是台灣民主政治史上最大的醜聞和危機，美國的水門案卑劣手法是用在美國的總統大選，台灣的水門案卑劣手法卻是用在45萬人口的新竹市長選舉。

民眾黨團強調，其實要解開這些謎團不難，只要檢調單位趕快約談林耕仁和他所謂的吹哨者，以及那些號稱取得獨家內幕的新聞媒體，把他們的手上資料逐一檢視，並且比對高虹安國會辦公室的資料，就可以知道哪一些是高虹安辦公室有的，哪一些是來自背後的大魔王。