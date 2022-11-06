唐氏兒買鹽酥雞忘帶錢 老闆報警「管他什麼症」被罵爆

新北永和一家鹽酥雞店，因唐寶寶忘帶錢而羞辱並報警，引發民眾不滿。（本報資料照片）

新北永和一家鹽酥雞店，近日因有唐氏症寶寶忘記帶錢無法付款，而當眾怒罵、報警處理，讓「唐寶寶」母親心碎的上網哭訴經過。消息一出引發眾怒，網友紛紛灌爆Google 地圖評論，而店家在今也緊急掛上「永久停業」。

永和一名唐氏症少年謝煒崴，4日晚上回家路上，到某炸物店買40元台幣（約1.23美元）的炸物，想買給阿公阿嬤吃，點餐後才發現身上沒帶錢，立刻跟老闆說抱歉，孰料炸物店王姓老闆竟當場大聲咆哮，大罵「我才不管他是什麼症，我東西炸好了就是要付錢」、「我們很忙，哪有時間等！」，不給機會直接報警，讓少年嚇到渾身發抖。

謝煒崴的媽媽不捨，「幾經思考後」在臉書 貼文訴苦，大批網友看到老闆為了40塊、對唐寶寶沒同理心的行徑，直接灌爆Google地圖評論，紛紛打上一顆星，目前該炸物店星級來到「不能再低的」1.1顆星，評論數也累積破4300則。

新北市一間炸物店，因唐寶寶沒帶錢付不出炸物款40元，憤而報警，誇張「沒同理心」行徑，引來大批網友出征，灌爆Google地圖評論。（取材自google maps）

消息同時也在永和在地臉書社團、各地社團擴散，大家都批店家「自私冷漠」、「沒同理心」，將以實際行動抵制店家。

6日早上傳出，店家老闆氣憤向辱罵網友，以及謝煒崴媽媽提告妨害名譽，警方表示，6日凌晨3點多，炸物店老闆確實有至中正橋派出所稱「要報案」，但聊了近一個小時，是向警方詢問請教怎麼提告，最終沒有提出告訴。據透露，老闆當時心情非常激動，表示「我好難過」，並大喊「很倒霉」。