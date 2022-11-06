台人曾聖光戰死烏克蘭 遺體抵殯儀館 家屬趕赴烏

外交部證實曾聖光加入烏克蘭志願軍戰死。（取材自曾煜閎臉書）

25歲台灣退役軍人、阿美族青年曾聖光赴烏克蘭 擔任志願軍不幸陣亡，民進黨立委王定宇6日表示，曾聖光的遺體已經移到第聶伯羅市的軍人殯儀館冰存，家屬正在處理證件和機票等問題，希望能夠見到他最後一面。

王定宇在臉書發文表示，感謝「Team Taiwan」在烏克蘭的人員以及台灣外交部的協助，現在終於找到曾聖光的遺體，目前已經移到第聶伯羅市（Dnipro）的軍人殯儀館冰存。

王定宇表示，在盧甘斯克 州（Luhansk）遇難陣亡的國際志願軍，同時還有數位同袍安置在第聶伯羅市（Dnipro）的軍人殯儀館，而曾聖光的家人正在處理證件和機票，外交部將盡速協助安排他們去見曾聖光最後一面。

王定宇受訪時說，25歲的曾聖光在烏克蘭陣亡，經過幾天的聯繫，感謝外交部努力地追蹤相關事宜及協助家屬，而由在台灣的烏克蘭人與長老教會所組成的「Team Taiwan」，他們現在就有人員在烏克蘭首都基輔。

王定宇表示，目前曾聖光的遺體已經移到第聶伯羅市（Dnipro）的軍人殯儀館冰存，而軍人殯儀館的旁邊就是火葬場，外交部有跟烏克蘭軍隊的相關人員聯繫上，因為家屬希望見上曾聖光的最後一面。

王定宇指出，曾聖光遇難的地點是在盧甘斯克州（Luhansk）的前線激戰區，等到家屬抵達第聶伯羅市（Dnipro）的軍人殯儀館，烏克蘭軍方就會把曾聖光遇難的詳細情形向他們匯報。

王定宇也說，當時被炸彈攻擊導致身亡的多位國際志願軍，他們的遺體同樣地都已經移到第聶伯羅市（Dnipro）的軍人殯儀館。

王定宇說，曾聖光的家屬總共有3位，他們希望能夠到烏克蘭見曾聖光最後一面，目前不管是護照、機票以及到波蘭取得進入烏克蘭的相關簽證問題，他們正在跟相關單位聯繫協助當中，有最新的消息會跟大家報告。

王定宇表示，外交部已經表明會盡全力地協助家屬，而不管是長老教會與在台烏克蘭人組成的「Team Taiwan」，還是現在人就在基輔的「Team Taiwan」，台灣隊的成員都會把沿路的安全、旅途安排好。

王定宇說，目前從波蘭到基輔、基輔到第聶伯羅市（Dnipro）的軍人殯儀館，這條路上的安全跟交通都沒有問題，在家屬的意願及安全的兼顧之下，外交部會盡量協助家屬，讓這位台灣勇士 能夠跟家屬見上最後一面。