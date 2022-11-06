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故宮文物遭「削足適履」 綠委稱前院長馮明珠知情未報

記者林銘翰／台北即時報導
民進黨立委林宜瑾6日踢爆，故宮文物《黃河蘭州浮橋圖》在前院長馮明珠任內，遭到人為故意毀損。（圖：林宜瑾辦公室提供）
民進黨立委林宜瑾6日踢爆，故宮文物《黃河蘭州浮橋圖》在前院長馮明珠任內，遭到人為故意毀損。（圖：林宜瑾辦公室提供）

民進黨立委林宜瑾6日表示，台北故宮文物《黃河蘭州浮橋圖》在前總統馬英九任內遭到人為毀損，當時一名林姓科長採取「削足適履」的殘暴手段，要求同仁把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，這種糟蹋文物的行為令人髮指，前故宮院長馮明珠卻知情不報。

林宜瑾上午在臉書踢爆，今年依照《文化資產保存法》被指定為重要古物的《黃河蘭州浮橋圖》，在馬英九執政時期受到人為故意毀損。

林宜瑾指出，當時的林姓科長在籌辦展覽過程當中，發現展櫃尺寸較小，容不下《黃河蘭州浮橋圖》，居然採取削足適履的殘暴手段，要求同仁把「原裝裱」的「花綾」左右兩側各裁掉一部分，就只是為了配合櫃內空間。

林宜瑾說，林姓科長恣意破壞古物的行為，直到事後被發現，典藏單位才用密件陳報給當時的院長馮明珠，可是馮明珠卻隱匿了這件事，不但沒有送考核會懲處、沒有交給政風調查，更不用說對外公開。

林宜瑾說，馮明珠日前對外宣稱「人為毀損史無前例」，請教馮明珠是忘記了，還是害怕想起來。以前到底還有多少毀損紀錄，她要當著國人的面嚴正要求，故宮必須徹查過去的所有密件，找出所有文物受到人為毀損的紀錄，看看是不是還有這種袒護、私了、任意糟蹋文物的作為。

林宜瑾表示，老字號故宮有太多積弊，到了故宮院長吳密察上任後才一一改正，她要求文物毀損的通報機制要即刻改正，引進全民監督，讓大家一起來守護全人類的珍貴資產。

林宜瑾受訪時表示，馮明珠聲稱在她的經驗裡面，沒有人為毀損文物的事件，但是直到今天才水落石出，原來在其任內不但有人為毀損文物的事件，而且還是故意毀損，這種破壞古物原貌、糟蹋文物的行為令人髮指。

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