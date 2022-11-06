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北市長候選人辯論 朱立倫讚蔣萬安表現好「像甘迺迪」

記者劉宛琳／即時報導
台北市長候選人電視辯論會後，蔣萬安5日在會後記者會中表現信心在握。（記者林俊良／攝影）
台北市長候選人電視辯論會後，蔣萬安5日在會後記者會中表現信心在握。（記者林俊良／攝影）

台北市長候選人辯論昨天落幕，國民黨主席朱立倫6日上午受訪表示，蔣萬安的表現讓台北市民眼睛為之一亮、非常優異，讓大家看到希望，「很像當年美國總統大選甘迺迪對尼克森的那場辯論，蔣萬安的表現就像甘迺迪」。這樣一個讓人充滿希望的台北市長，相信蔣萬安最後一定會勝選，帶給台北不一樣的未來。

而陳時中對於蔣萬安的提問表示都講過了，並打著抗中保台的旗幟。朱立倫說，大家看了很搖頭，是一種老油條、很滑頭，想要閃躲的講法。對於防疫過程，民眾有多少疑慮，就虛心答覆，用閃躲的方式，用這樣的語言想要逃避現實，只會讓大家看到狡猾，台北市民不會選這種人當市長。

朱立倫說，用抗中保台掩飾所謂的防疫失能和施政，市民是覺得不可能接受的。現在全台灣最流行的就是「中國鵬」，民進黨桃園市長候選人鄭運鵬在過去立委競選失利後就去大陸開公司賺人民幣，國籍還寫中國，現在回來又喊抗中保台，這樣一個雙標誰能接受呢？「綠營側翼趕快打他啊！趕快修理中國鵬啊」。

朱立倫諷刺，高端二期不是也給所謂的中資公司來處理嗎？蔣萬安講的真好，這樣一個「綠能你不能」的態度，別人做的就是賣台，這樣的標準誰能接受？

防疫 美國總統大選 綠能

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