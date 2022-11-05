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北市選舉電視辯論 黃珊珊、蔣萬安、陳時中穿著有巧思

中央社
2022台北市長選舉電視辯論會5日在台北國際會議中心登場，國民黨台北市長參選人蔣萬安下午抵達會場，現場接受媒體拍照。（中央社）
2022台北市長選舉電視辯論會5日在台北國際會議中心登場，國民黨台北市長參選人蔣萬安下午抵達會場，現場接受媒體拍照。（中央社）

台北市長選舉電視辯論會台北時間5日登場，無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安及民進黨參選人陳時中依序登場，三人均強調分享市政願景。

黃珊珊穿著一襲白色套裝抵達現場，在接受媒體聯訪時說，本身就對市政很熟悉，相信大家也都有做好很多準備，所以並沒有特別緊張，跟以前去議會質詢或備詢時差不多。被問到穿著是否象徵「白色力量」，黃珊珊回應，她的競選主照片、主視覺都是白色，當然也代表參選的主要訴求。

至於是否有特別攜帶的幸運物，她說，行程中有收到很多民眾送小東西，這幾天也有非常多民眾寄信、寄簡訊關心，「所有朋友給我的東西，都是我的幸運物」。

黃珊珊指出，今天將會聚焦市政議題，因為台北市民關心的還是城市未來的計畫及如何解決現在的問題。

隨後抵搭的蔣萬安以深藍色領帶搭配深藍色西裝，他說很期待藉由這個機會向市民報告市政願景，並與黃珊珊、陳時中交換市政想法，這一周積極做了許多準備及演練，將以平常心面對。

對於今天的打扮與幸運物，蔣萬安回應，這就是平常的穿著，不過領帶是太太挑選的，在鏡頭上會比較有精神，大兒子在出門前則給了他一個緊緊的擁抱。

最後進場的陳時中以深藍色西裝、淺色領帶亮相，他說沒有準備什麼幸運物，但別上「民主前進挺十八」胸章，要跟年輕人站在一起，希望年輕人帶來幸運。

陳時中表示，辯論前心情當然緊張，但只能盡其在我；辯論技巧方面比不上民意代表，他只能用誠意把事情解釋清楚，來表達誠意。

媒體問到，是否擔心辯論會議題圍繞在高端疫苗；陳時中說，相信各類議題自有公論，但他都會誠心誠意回答。

2022台北市長選舉電視辯論會5日下午在台北國際會議中心登場，無黨籍台北市長參選...
2022台北市長選舉電視辯論會5日下午在台北國際會議中心登場，無黨籍台北市長參選人黃珊珊身穿白色西裝現身，現場接受媒體拍照。（中央社）
民進黨台北市長參選人陳時中5日下午到台北國際會議中心出席2022台北市長選舉電視...
民進黨台北市長參選人陳時中5日下午到台北國際會議中心出席2022台北市長選舉電視辯論會，抵達會場時向媒體揮手致意。（中央社）

陳時中 高端疫苗 國民黨

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