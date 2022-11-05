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台中85歲年邁母親死在家 兒子深夜用輪椅載到公園棄屍

記者曾健祐／台中即時報導
案發現場。（本報資料照片）
案發現場。（本報資料照片）

台中李姓男子發現高齡85歲母親在家死亡，沒報案卻深夜用輪椅推著媽媽遺體至1公里外的公園，直接丟包溜滑梯平台上就離開，一早運動民眾驚覺報案。警方時隔1周找到人，因非現行犯未隨案移送，李竟隨即失聯遭通緝1年多近日才落網，檢方偵結依遺棄屍體罪嫌起訴他。

檢警調查，李男（55歲）原本和母親同住，去年3月22日晚上9時多發現媽媽因病重在家死亡，卻沒有通知救護人員、警察到場，未完成相驗程序下，他竟直接拿房東放在1樓走廊的輪椅，把母親遺體放置上面推出門。

李當晚11時多，將媽媽遺體一路用輪椅推到附近五權五街、大忠南街的兒童公園，還將遺體直接棄置在溜滑梯平台上就離開。直到隔天一早8時多有運動民眾經過，發現1名老婦人倚靠溜滑梯欄杆，且低著頭毫無動靜，靠近觀察才驚覺對方已沒了呼吸，嚇到立即報案才曝光。

警方獲報調查時，因老婦人身上沒有證件，警方僅能先以無名屍處理，經檢察官相驗發現婦人無外傷、抽血檢驗也沒有毒物反應。警方再過濾周圍監視器後掌握李男身分，同月30日找到他，發現李當晚推著輪椅，將母親遺體載運至1公里遠的公園丟包。

李起初向警方說，要推媽媽出門散步透透氣，當時母親有生命跡象，但後又改口稱母親在家時就已死亡，不知道怎麼辦才用輪椅推母親至公園，說法前後反覆。

隔天31日檢察官指揮警方聯絡死者家屬到殯儀館認屍，經婦人的另2名兒子指認確認母親身分，但李男卻沒有到案，反而完全失聯，經警方多次到其戶籍、租屋處找人都沒發現，檢方因此對其發布通緝。

李遭通緝1年多，近期才落網被解送歸案並遭聲押獲准，檢方訊時他坦承不諱，並有相關監視器、證人說法可佐；法醫鑑定也認為，李的母親確實是死亡後才被兒子遺棄，並非仍有氣息下遭丟置公園而死，檢方偵結依遺棄屍體罪嫌起訴他。

通緝 檢察官 警察

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