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兩大電視台為北市選情首度聯手 三立合作TVBS過程曝光

記者李姿瑩／台北即時報導
謝向榮和王偊菁今天已經完成彩排。圖／TVBS提供
謝向榮和王偊菁今天已經完成彩排。圖／TVBS提供

由TVBS、三立電視共同舉辦的「台北市長選舉電視辯論會」，將於5日下午2點至4點登場。今三位候選人陣營派出代表進行彩排，同時也公布了抽籤申論與總結的發表順序。有趣的是，這是史上頭一回由兩家電視台合辦台北市長辯論會，今天TVBS新聞部副總詹怡宜與三立新聞部副總白舒樺也親自於彩排現場督導，兩位辯論會主持人TVBS新聞主播謝向榮、三立新聞主播王偊菁也到場親自順過整個講稿及流程。

謝向榮第一次擔任辯論會主持人，更是首次與王偊菁合作，談到兩人互動過程，謝向榮表示：「她在主播台上專業的形象，如犀利紅玫瑰；但私底下卻親切甜美，又如同溫和的白玫瑰。」極具差異的人設令他印象深刻。王偊菁則表示，謝向榮是景仰的前輩，電視上看起來較為白皙，原以為是斯文書生，看到本人覺得膚色黝黑又健康，大讚：「是個陽光男孩來著！」

王偊菁表示，剛接到這任務就立刻將歷屆的辯論會主持人的影像看一遍，並且開始做功課，她說特別要注意表情的部分，因為平時主持證論節目時，表情會些許誇張，很擔心在辯論會上若介紹多一點微笑或是眼神看不對地方，而引發誤會，她期待能有完美表現，這場台北市長辯論會除是唯一一場外，更受到全國選民關注。

三立分享，與TVBS新聞台共同籌備近一個半月，從辯論流程、製播規劃、行銷宣傳到候選人陣營的協調細節等等，兩家電視台團隊都密切討論、通力合作，力求善盡媒體責任，提供候選人政策討論的平台，也滿足全民知的權利。」

TVBS則透露，合作過程中兩方難免各有主張，對此詹怡宜表示：「討論過程中有溝通商量、有彼此讓步，當然也有兩家必須猜拳的時候，共同的目標都希望順利把這個台搭起來。」務必做到公平公正，展現兩家電視台的專業與誠意。TVBS新聞台、TVBS(55、56)與三立新聞54台、三立iNEWS、三立iNEWS MOD、三立新聞網、三立新聞網FB、前進新台灣FB、鄭知道了FB、三立LIVE新聞、YouTube、三立新聞網SENT YouTube也將全程轉播辯論會精彩實況。

謝向榮和王偊菁將攜手完成跨台合作。圖／三立提供
謝向榮和王偊菁將攜手完成跨台合作。圖／三立提供

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