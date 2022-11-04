高端：國民黨屢次抹黑性言論 蒐集證據呈交地檢署

高端今天發布新聞稿表示，根據真實世界接種的實證資料，顯示高端新冠疫苗對於避免中重症及死亡的保護效果超過90%。(本報資料照片)

高端今天發布新聞稿表示，根據真實世界接種的實證資料，顯示高端新冠疫苗對於避免中重症及死亡的保護效果超過90%。另外，高端強調，國民黨 智庫召集人陳宜民屢屢發表抹黑性言論，日前已正式提告，將持續蒐集證據呈交地檢署。

高端表示，有關高端新冠疫苗保護效益 （effectiveness），高端已於7月27日檢送保護效益報告，並依審查單位意見針對年長者、重症、死亡保護力資訊進行補充，於10月28日完成補件，經衛福部食藥署 11月3日專家會議討論通過，確認高端疫苗 具有保護效益。根據真實世界接種的實證資料，顯示高端新冠疫苗對於避免中重症及死亡的保護效果超過90%。

高端指出，免疫、感染、流行病、藥物、生統、醫學 資料庫分析、藥物流行病學、醫學法律、毒物學等各方面專家的會議結論中，一致認同在青壯年及高齡群接種高端與其他疫苗廠牌或混打的組合，對預防中重症、死亡的保護效益相近。

另外，高端針對今天媒體以「學者：錯誤疫苗政策 造成很多冤魂」為題的報導，也發出新聞稿澄清；高端指該報導內容錯誤百出，且與事實不符。國民黨智庫召集人陳宜民雖具醫學與公衛專業背景，卻無視公開事實，屢屢針對高端疫苗發表抹黑性言論。

高端表示，日前已訴諸法律途徑救濟，於10月25日向台北地檢署提告，未料陳宜民於11月3日又再度發表不實言論，顯示具多次犯罪故意，其散布不實言論的行為更侵害公司多項權益。已委託律師持續蒐集證據並呈交地檢署，以維護高端疫苗名譽與投資人權益。

高端說明，世衛組織（WHO）於2022年3月已將免疫橋接納入COVID-19疫苗指引，且全球主要國家法規單位所組成的「ICMRA 國際藥物監管機構聯盟」與澳洲、加拿大、新加坡、瑞士、英國所組成的「Access Consortium 跨國醫藥聯盟」，皆曾於2021年6月及9月表態支持免疫橋接。國際對免疫橋接的態度與台灣一致。際疫苗也陸續以免疫橋接取得上市許可。