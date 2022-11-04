台版柬埔寨 詐團疑虐死求職者3人遭棄屍

高薪當餌囚禁凌虐，新北警方前晚在桃園救出32人，受害人驚爆另有3人遺體遭丟棄，警方昨天中午帶桃園龜山山區尋獲二具遺體，另一人疑被丟棄南投縣日月潭風景區藏屍，還在搜尋中。記者王長鼎／翻攝

新北警方在桃園偵破詐欺集團據點，傳3名成員因為想逃遭虐，2人傷重不治，1人在逃跑時墜樓身亡，遺體被棄置龜山偏僻郊區100多公尺深邊坡，員警正在現場蒐證。

這已經是桃園近2個多月來第三起與詐團有關的命案，目前已有6死；據查，此次新北偵破的詐團棄屍地點位於東舊路街一處邊坡，該處距離一般四線道馬路約3、4公里，開車得花十幾分鐘，步行約莫半小時，沿線前500公尺多為工廠、倉庫，鮮少住家，再往上走，道路縮減只剩一輛轎車可以過的距離，道路也變成碎石子路，十分偏僻隱密，除了當地果農，幾乎無人經過。

當地居民表示，龜山山區小路多，而且荒涼偏僻，經常有人濫倒垃圾，也有人在鐵皮屋開設賭場，被人選做棄屍地點也非頭一遭，過去就曾有新北夫妻虐死3歲不到的女童後，連人帶車棄置在山區道路，後來是掃墓民眾經過發現，案件才偵破。

警方懷疑詐團成員跟龜山有地緣關係，目前正逐一釐清。而詐團棄屍地點位於核一頂湖線103高壓電塔附近300公尺處，警方靠著樹幹、樹根當落腳處，把樹枝、樹藤當作繩索，從東舊路街下切，在道路邊坡下方100多公尺處找到2具可疑遺體，尚有1具未尋獲，蒐證和搜索行動都還在持續。

【中央社／新北4日電】

有詐騙集團 凌虐並囚禁求職者，警方循線搗破詐團在新北淡水與桃園中壢據點後，共逮捕16名嫌犯並救出58名受害者，警方查知有3名受害者死亡遭棄屍，今天在龜山山區尋獲2屍，警方全力追查中。

淡水警分局日前接獲民眾報案，指家人外出求職卻失蹤，警方調查後在淡水區一處社區大樓內破獲詐騙集團據點，逮捕鄭姓主嫌等8人，並救出26名被害人。

經調查發現，呂姓犯嫌等人在臉書（Facebook）社群網站 或發送簡訊徵才，廣告打著新台幣5至20萬元的高薪，吸引民眾應徵。當被害人面試 後，立即沒收存摺及證件，並囚禁在住宅內毆打凌虐。

警方透過電腦數位鑑識進行解析，發現這個詐騙集團還有其他據點，受害人數可能更多，由新北市刑大與淡水警分局組成專案小組，循線追到桃園市中壢區青峰路一處社區大樓，再逮獲8名犯嫌，並救出32名被害人，同時查扣空氣槍、束帶、甩棍、電擊棒、手銬等凌虐拘禁器具。

新北市府警察局表示，由於屋內囚禁人數眾多，被害人由犯嫌每日叫外送裹腹，環境條件極為不佳，在警方破門而入時，有被害人甚至激動到叫出聲來。整起案件已救出58名被害人，查獲16名犯嫌，其中6名犯嫌遭法院裁定收押。

案情到今天出現新進展，警方詢問得知有3名受害者死亡，今天下午1時50分在桃園龜山山區找到遭棄置的2具遺體，身分待查，目前警方正在釐清相關事證並全力追查犯嫌。

新北市警局表示，這次犯罪模式及被害規模前所未見，背後可能涉及龐大犯罪組織及不法利益，檢警正全力追查犯罪金流及其他共犯，同時呼籲民眾在網路求職務必提高警覺，應選擇合法開設公司行號，面試前也應與家人保持聯繫，遠離求職詐騙陷阱。