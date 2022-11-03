基輔市長贈拳王手套 吳釗燮：戰鬥精神傳承台灣

「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC） 烏克蘭籍共同主席克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）（右），今天帶著基輔拳王市長克里契科和他的拳王弟弟Wladimir Klitschko共同親簽的拳擊手套，送給外交部長吳釗燮（左）。（台外交部提供）中央社

台外交部長吳釗燮今天收到烏克蘭 首都基輔市長「拳王」克里契科（Vitali Klitschko）致贈的簽名拳擊手套，他表示很感謝將烏克蘭戰鬥精神傳承台灣，「讓我們團結一致，共同反擊威權主義」。

外交部發布新聞稿指出，俄烏戰爭2月底爆發後不久，吳釗燮就在4月22日與克里契科視訊通話，宣布轉贈基輔市及烏克蘭當地6所醫療機構台灣政府與人民募捐的善款總計800萬美元，克里契科感謝台灣自俄烏戰爭以來對烏克蘭展現極大的支持，並表示烏克蘭人民對台灣的善舉將銘記在心。

外交部表示，為回應並感謝台灣對烏克蘭及基輔市捐款及捐贈物資的各項實際支持，克里契科特地準備與同為拳王的弟弟瓦拉基米爾（Wladimir Klitschko，另譯，瓦德米爾）共同簽名的手套，原規劃於今年7月自基輔送出國境，但遞送的規劃因戰爭而受到延宕。

外交部表示，這副簽名拳擊手套終於在今年由首次訪台的「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC） 烏克蘭籍共同主席克尼茨基（Mykola Kniazhytskyi）轉贈，並由吳釗燮代表台灣人民及政府收下。

克尼茨基除感謝台灣人民與政府伸出援手，更表示此手套象徵台烏兩國共同打擊威權擴張、堅守民主價值的決心與勇氣。

吳釗燮在外交部推特 以署名JW的個人推文指出，他非常興奮能收到來自基輔兩名拳王的親簽拳擊手套，感謝將烏克蘭戰鬥精神傳承台灣，讓台烏團結一致，共同反擊威權主義。