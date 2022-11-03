賴清德：台獨指台灣不屬中國一部分

台灣副總統賴清德（左）三日在帛琉與隨行媒體茶敘，被問到是否延續蔡英文總統兩岸路線並維持現狀？他回答「當然是如此」。右為台駐帛琉大使黎倩儀。記者丘采薇／攝影

台灣副總統賴清德 出訪友邦帛琉，多次提到「中華民國 台灣」，他與媒體茶敘時被問到，是否代表未來及2024之後，兩岸路線都會延續蔡英文 總統路線並維持現狀？賴清德說：「當然是如此。」對於「務實台獨」路線是否微調，賴則說，美中台對台獨的解讀不同，「不是三言兩語可以簡單說明」。

賴清德說，蔡英文總統去年國慶提出「4個堅持」，這4個堅持發布後，國內朝野不同政黨，基本上沒有不同的聲音，這就足以證明蔡英文的努力，「中華民國是我國的國名，中華民國台灣也是對我國的稱呼，國際社會也可以稱呼為中華民國台灣。」

賴清德也強調，所謂「務實的台獨工作者」，必須要先去了解「台獨」的現代意義，因為「台獨」或「台灣獨立」，早在日治時期就有了。日本殖民統治時，台灣有一群人想要當家作主，國民政府來了，發生228或其他許多事情，也會有許多台灣人希望自己當家，但經過近百年發展，「特別是現在，台獨及台灣獨立，其實是指台灣不屬於中國的一部分，這是台灣的共識。」

賴清德奉蔡英文指派出訪帛琉，名義是「拚觀光」，但「2024潛在總統候選人」的身分備受關注。對於在帛琉期間不斷提到「中華民國台灣」，賴清德說，蔡英文是民進黨籍的總統，經過近6年努力，用「中華民國台灣」嘗試凝聚台灣人力量，解決台灣國內認同分歧的問題，同時也得到國際社會肯定，「我覺得我們應該要在這個路徑上繼續努力；中華民國台灣也已經廣為國際社會所接受，因此來到帛琉，包括帛琉總統、副總統、參眾議院議長，甚至每場活動司儀，都稱我們是中華民國台灣。」

隨後賴清德補充說明，他要強調的是蔡英文的努力，「一來是要凝聚國內國家認同力量，解決分歧問題，一方面也希望得到國際社會的肯認，這是大家共同努力的結果。」

媒體追問，這是否代表賴過去「務實台獨工作者」的路線微調？他回應，「這問題滿複雜，非三言兩語可以簡單說明。」

賴清德說，台灣和中國對「台獨」認知不同，中國對台獨的解讀跟認知是「你不贊成統一，就是台獨」，美國對台獨的解讀則是「進行法定程序，就是台獨」，同樣「台獨」兩個字或「台灣獨立」4個字，在美中台都有不同解讀，複雜是在這裡，所以蔡英文去年國慶特別提到4個堅持，意義也在這裡，「就是捍衛台灣主權，維護台灣民主現狀。」

媒體也問，這次來帛琉，是一年內第三次出訪，是否為2024暖身？賴清德說，這三次出訪都沒有刻意為了2024，而是身為副總統，基於國家需要，接受蔡英文指派。