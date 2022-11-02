中東歐學者籲台灣以烏克蘭為鏡 提早為戰爭做好準備

台國防安全研究院2日舉辦「2022台北安全對話」，美國國防部中國事務副助理部長施燦德（Chad Sbragia）（右）針對解放軍現代化所帶來的影響進行專題演講。左為國防安全研究院國家安全研究所所長沈明室。中央社

台國防院今天舉辦「2022台北安全對話」，中東歐學者分享，從烏克蘭 經驗可學習的就是提早為戰爭做好準備，除了彈藥外也需要抗敵意志；針對網路攻擊，學者更籲應與其他理念相近國合作，共同強化網路韌性。

國防部智庫、國防安全研究院今天以「危機下的中國與世界」為題，舉辦「2022台北安全對話」，美國、烏克蘭、德國、日本、立陶宛、土耳其、澳洲等多國學者與會。

歐洲安全政策觀點中心主任楊雅嚳（Jakub Janda）在論壇中提到，烏克蘭自2014年遭俄羅斯入侵後，緊急成立數個國土防禦單位，直到2018年，烏克蘭在除了克里米亞外的每一區均部署國土防衛部隊，隸屬參謀總部；指揮官和參謀長是正規軍官，其他人員則屬於後備狀態，每月接受數次訓練。

針對俄烏戰爭，楊雅嚳表示，如果烏克蘭能更提早做好準備，就可挽救更多生命，「因為這真的與準備有關，台灣也是一樣」，也因此，一些中東歐民主國已改革後備軍人政策，以應對俄羅斯軍事威脅；由於台灣正進行後備改革，楊雅嚳強調，抵禦入侵需要彈藥、也需要意志。若沒有意志，儘管彈藥足夠，社會也會崩潰。

烏克蘭軍隊、轉換和裁軍研究中心主任波伊塔（Yurii Poita）近日來台擔任國防院訪問學者，他分享，國土防衛部隊確實成為烏克蘭武裝部隊新分支，且非常有效阻止俄軍推進，但國土防衛部隊相關經驗也帶來教訓，包括缺乏部分領導力和缺乏準備充足後勤，主要是沒有預料到真的會發生戰爭，即便戰爭爆發前有基本訓練，但效果有限，「提前準備好後備動員能力是非常重要的，而不是在戰爭爆發後才開始」。

美國防分析研究所研究員、前美國防部首名中國事務副助理部長施燦得（Chad Sbragia）專題演講時指出，解放軍 改革以來，能力與戰略、策略等已是世界矚目議題，且能力已影響美中競爭關係、安全利益，也壓迫台灣安全，長久以來的典範（paradigm）認識已不再適用，需要新的概念框架，這對台灣、美中關係等都造成衝擊，值得外界持續關注

前白宮國安會台灣、中國事務主任簡以榮（Ivan Kanapathy）則認為，中國在台海危機無法應對美軍的介入，對他們來說是件丟臉、恥辱的事情，但在那之後解放軍進行非常驚人的現代化，例如2000年只有1艘水面作戰艦，但2020年有99艘；2000年只有105架第四代戰機，但2020年已增加10倍，若僅就力量投射角度觀察，是大幅度的進展。

簡以榮提到，解放軍在台灣周邊軍演的密度在眾議院議長裴洛西 訪台期間達到高峰，後來又因內部舉行二十大等漸歇，但長遠看來，中共軍事活動頻次、強度將增加，且離台灣的距離會越來越近。

針對網路安全防護，印度觀察者研究基金會資深研究員薩米爾‧巴蒂爾（Sameer Patil）指出，解放軍成立的戰略支援部隊製造灰色地帶威脅，使網路空間成為地緣政治競爭的場域，且從俄烏戰爭可看到，這些競爭關係與網路作戰緊密相連，目的在於製造恐慌、混淆視聽及阻礙溝通，因此對台灣來說，未來必須加強包含網路攻擊、不實資訊攻擊的資訊戰，甚至網路紅人也可能被攻擊者所利用。