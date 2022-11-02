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首位FCC委員訪台 卡爾盼深化台美合作

中央社華盛頓2日專電
聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾今天訪問台灣。路透
聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾今天訪問台灣。路透

聯邦傳播委員會（FCC）委員卡爾今天訪問台灣。他透過聲明表示，自由民主台灣對繁榮的美國至關重要，他期待深化合作，並就台美至關重要的科技議題交換意見。卡爾是首位造訪台灣的FCC委員。

卡爾（Brendan Carr）今天應國家通訊傳播委員會（NCC）邀請抵達台灣訪問，展開一系列雙邊會議。FCC今天發布新聞稿表示，卡爾是首位造訪台灣的FCC委員。造訪台灣期間，卡爾將拜會NCC、數位發展部與外交部。卡爾也透過推特分享他今天拜會外交部與NCC的照片。

FCC表示，除了拜會官方機構外，卡爾也將與科技與通訊業利益相關者召開會議，並前往新竹舉行會議。他此行將側重於網路韌性、網路安全與5G領域合作，以及台美強大雙邊關係的益處。

卡爾透過新聞稿表示，台灣是自由民主且充滿活力的燈塔，距離共產中國不到100英里距離。台灣的歷史性轉變，為所有專制政權壓制的人民樹立鼓舞人心的希望。中華民國的成功是台灣人民堅定創業精神所建立與造就而成。

他指出，自由民主的台灣對美國繁榮至關重要。台美深厚的夥伴關係建立在共同價值基礎，以及對自由開放印太地區的承諾上，他很榮幸能在台灣展開一系列雙邊會晤，僅是科技領域，台灣有不可取代的貢獻。他期待深化合作，並就對台美至關重要的科技議題，包括網路韌性、網路安全與5G交換意見。

5G 中華民國 推特

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