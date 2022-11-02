奧斯陸自由論壇3日登場 美國人權基金會長：台灣不孤單

台立法院長游錫堃（左六）2日下午接見美國「人權基金會」（Human Rights Foundation）會長阿薩芙．包絲塔妮（Celine Assaf-Boustani）（左五）一行並一同合影。記者季相儒／攝影

國際人權盛會「奧斯陸自由論壇」（Oslo Freedom Forum）3日第三度在台灣登場，立法院長游錫堃2日下午接見美國「人權基金會」會長阿薩芙・包絲塔妮一行。包絲塔妮致詞時表示，台灣站在對抗極權最前線，奧斯陸自由論壇再次對台表達支持，讓台灣人知道不孤單，也要讓台灣成為自由人權之都，成為更自由和平的地方。

奧斯陸自由論壇3日登場，今年論壇將以「變革先驅者」為題，參與討論的講者具備各領域代表性，邀請到10位全球著名人權運動家，主辦單位美國人權基金會，以實體或線上方式與會，會長包絲塔妮首度訪台。游錫堃下午接見包絲塔妮一行人與奧斯陸自由論壇講者。

游錫堃說，近年世界的民主版圖不斷萎縮，香港、新疆、緬甸、阿富汗的自由民主面臨巨大挑戰。全球約有半數人口生活在極權專制下，讓我們非常憂心。台灣曾經經歷過數百年的被殖民統治，在追求民主自由的道路上，走得異常的艱辛，所以非常關心國際民主人權的發展，對於全世界各地發生的人權議題，立法院也經常付諸行動，表達關切的態度。

游錫堃說，台灣雖然不是聯合國 會員國，但聯合國9大人權公約的其中5部，台灣是以制定施行法的方式國內法化，讓國人一體遵行。台灣是一個崇尚自由、民主、人權與法治的國家，民主與自由成就深受國際肯定。今年2月，「經濟學人資訊社」（EIU）公布2021年民主指數，台灣高居亞洲之首；「自由之家」發表全球自由度報告，台灣為亞洲第2。我們非常珍惜今日自由民主的生活方式，也非常在乎全世界人類的自由民主、和平共榮。

他說，我們很關心中國民主的發展情況，非常希望中國早日民主化。但是，中國傳統政治思想的天朝心態，絲毫沒有沒有人權理念。從今年10月22日「中國共產黨第二十次全國代表大會」公布的政治局常委名單可以看出習近平 的獨裁布局，取而代之的是更加集權。習近平更打破慣例連任疑似恢復終身制，這樣的現象實在令人擔憂威權中國會隨時枉顧理性輕啟戰端。今年10月16日英國曼徹斯特發生的中國領事館的「跨境綁架」，更突顯中國的國家體制暴力橫陳，毫無人權可言。

他也說，人權是我們相同的語言，也是我們共同追求的普世價值，雖然台灣面臨前所未有的嚴峻挑戰，但我們一定會堅定地與各位站在一起，共同維護民主、捍衛人權，期盼國際民主同盟國也能更加密切合作，共同為全球和平穩定發展而努力。

包絲塔妮表示，共享共同價值就是要捍衛民主、深化自由，訪團這次來台肯定台灣維護價值的努力，也要展現團結，對勇敢台灣人的支持。她說，人權基金會首要任務就是讓封閉的國家，推動他們的人權，同時支持人權倡議者，同時我們也要跟維護人權的鬥士，分享經驗、和理念相近的友人共同合作。