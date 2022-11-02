兩岸終有一戰？旅美學者：菁英指2027至2035年間機率高

德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中2日在台北論壇講座中分享他的調查研究指出，華府對兩岸開戰危機感比台灣內部多很多。（記者黃雅慧／攝影）

自美國聯邦眾院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台後，台海局勢發生急遽變化，兩岸會否開戰的問題縈繞在美中台三方之中。美中台三方如何看待台海情勢，又三方之間能否順暢溝通同時決定台海的未來。對此，德州山姆休士頓州立大學政治系副教授翁履中2日在台北論壇講座中分享他的調查研究指出，華府 對兩岸開戰危機感比台灣內部多很多，並且有許多菁英認為2027年至2035年之間最有可能發生戰事。而台灣作為國際現實中的小國，沒有本錢與中美雙方交惡。必須在現實中找到自己的利基，不能只對美國說「yes」，特別兩岸要有避戰的溝通機制。

翁履中表示，他以海外、華府、台北與北京 等四地的菁英，針對兩岸與台海的議題，進行民調資料的收集。

在兩岸是否終有一戰問題上，華府的菁英認為有可能的比例為89.66%，甚至有6.9%的人認為「一定會發生」；海外菁英、台北菁英認為有可能比率分別為87.5%、93.75%。至於北京菁英認為還有談的空間，儘管認為可能發生的比率也有七成，但仍有28.56％比率認為「絕不會發生」。

另外，對於兩岸如果開戰的時間點。四地菁英多認為會發生在2027年至2035年間。另外，台北與華府菁英分別也有三成比例認為2027年前便會發生。

至於兩岸開戰，美國會如何反應？台北菁英有九成以上、華府與北京菁英有八成以上認為美國不會出兵，但可能會對大陸實行制裁並提同時給台灣提供軍事裝備；那麼兩岸開戰，台灣在無外援狀況下能持續多久，北京、台北、華府與海外菁英分別有95.24%、87.5%、65.52%與81.25%的比例認為「撐不到三個月」。

翁履中也表示，他觀察到華府對台灣的軍事準備有信心，因為美國國會辦公室有消息來源指出「台灣有七成人願意為台灣而戰」。也因此華府有很多智庫認為，台灣民眾已做好準備。對此，翁履中質疑，台灣國防策略是否出現了認知落差？又或者是台方散播給美方什麼樣的訊息，會讓美國覺得台灣要奔向戰爭？他認為台灣民眾應該面對真實處境，並思考自己要什麼。

另一方面，「護國神山」台積電 在美中科技戰中備受考驗。前國民黨立委許毓仁指出，相對於韓國能有方式跟美國說不，台積電目前是俎上肉，毫無反抗能力，這讓「護國神山」之稱畫上問號。他建議台積電此刻應協助台廠供應鏈整合，與美國政府進行交涉談判，同時要讓台廠知道自己選擇並不多。