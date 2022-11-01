我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

應對Fed再升息 美股全面收低

世界OnAir／針灸不止鎮痛 還能治焦慮？名中醫解答

賴清德訪帛琉 拚觀光

特派記者丘采薇／帛琉一日電
台灣副總統賴清德1日抵達帛琉之後，行程滿檔，下午與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場。記者丘采薇／攝影
台灣副總統賴清德1日抵達帛琉之後，行程滿檔，下午與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場。記者丘采薇／攝影

台灣副總統賴清德1日率百人團飛抵帛琉，展開為期3天訪問。賴清德中午到帛琉後，脫下口罩、換上花襯衫，跑了一整天行程，與帛琉總統惠恕仁雙邊會晤，又到帛琉國會演說。晚間惠恕仁舉辦國宴歡迎，賴清德當場說，希望大家一起努力達成惠恕仁的期望，讓台帛航班從一周兩班變成每天都有；台灣旅客也可以從每年1、2萬人，變成4萬人左右。

賴清德在雙邊會晤時指出，帛琉共和國有很多地方值得台灣學習。例如帛琉非常重視海洋生態保育工作；帛琉人民18歲就具有公民權，這部分台灣還在努力。他也期待，台帛兩國能夠共同合作，在國際上為民主、自由、人權的發展做出貢獻。

下午賴清德還參加了新都道路工程動土典禮，並參訪國合會在帛琉的技術團示範農場，在30度高溫下聆聽團長蔡明哲的業務簡報。賴清德說，一群年輕人遠從台灣到帛琉，為這個國家貢獻，令人欽佩。他也特別介紹，蔡明哲是外交替代役，之前還去過馬紹爾及諾魯，「這群年輕人的志氣非常了不起」。

參訪農場時，賴被媒體問到，明年會希望趴趴走嗎？賴回應：「這個要總統指派。」

1日出訪專機坐滿100多人，大多是旅行業者。飛行途中，賴清德突然以團長身分在機上廣播，還引用歌手梁靜茹的「分手快樂」歌詞：「不想過冬，厭倦沉重，就飛去熱帶的島嶼游泳」，強調如果想去熱帶島嶼，這個地方非帛琉莫屬。

賴清德表示，此次是台灣在10月13日邊境解封後，第一次正式外交訪問，同行成員包括新光醫院醫療團隊、全國各縣市觀光旅遊公會理事長、水產養殖業者等，以及中華職棒胡金龍、陳鏞基兩位球星。

賴清德 邊境 梁靜茹

上一則

台國防部長：只要敵人沒登陸 絕對有勝算

延伸閱讀

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定
11月帛琉拚觀光 賴清德再出訪 端外交成績單爭大位

11月帛琉拚觀光 賴清德再出訪 端外交成績單爭大位
賴清德任內第3度出訪 下周率團到帛琉拚觀光

賴清德任內第3度出訪 下周率團到帛琉拚觀光
李遠哲批綠快速腐化 柯文哲：瞠目 羅智強：毛骨悚然

李遠哲批綠快速腐化 柯文哲：瞠目 羅智強：毛骨悚然

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
解放軍8月環台操演期間，國軍艦艇監控迫近台灣鄰接區的艦艇。（軍聞社）

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

2022-10-31 02:29
故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告

台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光

2022-10-31 11:47
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58

超人氣

更多 >
全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報

全民反腐 中國美女官員佩戴價值3萬元奢侈品遭舉報
金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子

金鐘視后馬之秦病逝 享壽80歲 戲外敢愛敢恨3婚生4子
胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明

胡錦濤被離場 前中共幹部公開要求「學弟」習近平說明
情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出

情纏王祖賢17年 62歲齊秦洩近況 網：差點認不出
NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火

NBC：澤倫斯基曾迫不及待討援助 讓拜登通話當場發火