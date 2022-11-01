賴清德訪帛琉 拚觀光

台灣副總統賴清德1日抵達帛琉之後，行程滿檔，下午與帛琉總統惠恕仁視察國合會帛琉技術團農場。記者丘采薇／攝影

台灣副總統賴清德 1日率百人團飛抵帛琉，展開為期3天訪問。賴清德中午到帛琉後，脫下口罩、換上花襯衫，跑了一整天行程，與帛琉總統惠恕仁雙邊會晤，又到帛琉國會演說。晚間惠恕仁舉辦國宴歡迎，賴清德當場說，希望大家一起努力達成惠恕仁的期望，讓台帛航班從一周兩班變成每天都有；台灣旅客也可以從每年1、2萬人，變成4萬人左右。

賴清德在雙邊會晤時指出，帛琉共和國有很多地方值得台灣學習。例如帛琉非常重視海洋生態保育工作；帛琉人民18歲就具有公民權，這部分台灣還在努力。他也期待，台帛兩國能夠共同合作，在國際上為民主、自由、人權的發展做出貢獻。

下午賴清德還參加了新都道路工程動土典禮，並參訪國合會在帛琉的技術團示範農場，在30度高溫下聆聽團長蔡明哲的業務簡報。賴清德說，一群年輕人遠從台灣到帛琉，為這個國家貢獻，令人欽佩。他也特別介紹，蔡明哲是外交替代役，之前還去過馬紹爾及諾魯，「這群年輕人的志氣非常了不起」。

參訪農場時，賴被媒體問到，明年會希望趴趴走嗎？賴回應：「這個要總統指派。」

1日出訪專機坐滿100多人，大多是旅行業者。飛行途中，賴清德突然以團長身分在機上廣播，還引用歌手梁靜茹 的「分手快樂」歌詞：「不想過冬，厭倦沉重，就飛去熱帶的島嶼游泳」，強調如果想去熱帶島嶼，這個地方非帛琉莫屬。

賴清德表示，此次是台灣在10月13日邊境 解封後，第一次正式外交訪問，同行成員包括新光醫院醫療團隊、全國各縣市觀光旅遊公會理事長、水產養殖業者等，以及中華職棒胡金龍、陳鏞基兩位球星。