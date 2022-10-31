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周渝民夫婦遭吞106萬美元 閨密喊冤想傳仔仔妻作證

記者林孟潔／台北即時報導
藝人周渝民（右）、喻虹淵夫妻被爆遭詐騙。圖／摘自微博
藝人周渝民（右）、喻虹淵夫妻被爆遭詐騙。圖／摘自微博

藝人周渝民（仔仔）的妻子喻虹淵向女性好友、保險經紀人馮瑤華購買6年期儲蓄險，每期保費684萬（約21萬美元），馮女事後以轉帳較高額保費可能被查稅、預繳有優惠等理由，騙喻女改以現金繳保費，再侵吞詐得3447萬元（約106.8萬美元），檢方依詐欺罪嫌起訴；台北地方法院今開庭，馮瑤華委由律師發言表示，得先釐清代收保費的期數，否則協商第一步談及金額就有問題。

馮瑤華律師指出，喻虹淵告訴、檢方起訴雖指馮女詐得5期保費，但馮女僅收4期現金，其中2期仍用來繳納喻虹淵的保費，不應該算犯罪所得。

法官問雙方是否有協商空間，馮女律師表示，針對詐領保費期數，雙方認知不同，案發至今尚未談及和解，因詐領保費期數多寡，攸關和解金額，協商第一步就有問題。

法官再問是否有證據聲請調查，馮女律師指出聲請傳喚喻虹淵出庭作證，欲釐清馮瑤華代收的保費次數為何；法官諭知全案候核辦。

檢方起訴，2018年間，馮女代表自己的保險經紀公司，與喻虹淵簽署遠雄人壽的6年期儲蓄保險，要保人與被保人皆為周渝民，並約定保險費用以喻虹淵名下帳戶自動轉帳方式繳納。

但喻虹淵僅第1期以轉帳完成繳費，2019年4、5月間，喻虹淵欲繳第2期保費前，馮女佯稱鉅額轉帳可能引來國稅局查稅，或被金管會誤認洗錢，說服喻女改以現金繳保費，同年5、6月間，喻女兩度在銀行門口，把現金保費交給馮女。

2020年4月，馮女又以遠雄人壽通知提前繳費，從喻女手中騙走第3期保費；8月的時候，再度向喻女佯稱若提前預繳第5、6期保費，可獲得優惠折扣347萬元（約10.7萬美元），且預繳保費將於保險期限屆期時退還，使喻女一口氣以現金交付第5及6期保費共1369萬餘元（約42.4萬美元）。

2021年9月，喻虹淵接到遠雄人壽催繳通知，向馮女詢問，馮女推託是遠雄帳務系統有問題，繼續向喻女收走第4期保費。喻女仍不斷收到催繳的簡訊，確認後發現自己已欠5年保費，才驚覺受騙提告。

檢察官認定馮女5度詐騙喻女和周渝民保費，總計金額高達3447萬多元（約106.8萬美元），依5個詐欺罪將她起訴，並建請法院沒收其不法所得。

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