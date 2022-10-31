台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光

故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告

台灣故宮3件文物破損引發外界高度關注，其中2件的初步調查報告今送至立法院。故宮在報告中提及相關興革建議指出，現行的陶瓷器文物保存方式仍有可改善之處，後續改善措施包括每一文物單獨包裹或盒裝保存、文物保存方式化箱為櫃、鐵箱起閉方式增加電子化記錄功能、庫房日誌數位化保存，以及電腦登打資料中，增列例行整理外，其他因處內抽查、特別參觀或大盤點等數位化紀錄。

這3件破損瓷器分別為「明 弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」及「清 乾隆青花花卉盤」；其中，「弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」經政風室調查已完成調查報告。隨著報告送至立院，瓷器庫房內監視器畫面也曝光。

故宮院長吳密察日前記者會說明，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別在2021年2月3日、2022年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損，至於是否有人為疏失，經過調閱10年來的紀錄，並沒有發現相關證據。

至於第3件破損文物則是今年5月19日整理時，由於人員在作業過程中疏忽，從工作檯的高度掉落，致「清 乾隆 青花花卉盤」破損。

吳密察指出，這是他上任後「唯3」的破損事件，3件破損瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物，第1件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復；第2件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復；第3件「清 乾隆 青花花卉盤」待責任釐清、懲處程序完成後，才會進行修復。

故宮今晚將「弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」的初步調查報告送至立法院教育 及文化委員會的立委辦公室。

故宮報告指出，「明 弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」是在2021年2月3日上午由器物處瓷器科研究人員、行政人員、研究助理及技工等6人進入山洞瓷器庫房進行例行整理時，發現院1873箱內編號16896的瓷器破裂，經過交辦政風室啟動行政調查。

該案歷經3次現場勘查，分別為2021年2月25日、2021年3月4日及2021年3月31日，經過調閱書面及監視器畫面資料，並且訪談相關人員，破碎的時間初步研判為2012年3月2日至2021年2月3日。

據訪故宮器物處同仁表示，能接觸整理文物者 ，僅限研究人員及行政人員，故前述人員確有導致文物破損的可能性，惟研究助理或技工友會協助搬運鐵箱，搬運過程也可能造成晃動、甚至受損。

至於「清 康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」是在2022年4月7日下午由器物處雇員、辦事員、助理研究員、技工及前瞻計畫專案外包廠商助理等10人進入山洞瓷器庫房進行例行文物整理，當天有雇員在整理院2297箱的箱內文物時，發現其中一個藍布盒內所裝的編號007167破裂，經過交辦政風室啟動行政調查。

該案在2022年4月12日歷經現場勘查，經過調閱書面及監視器畫面資料，並且訪談相關人員，破碎的時間初步研判為2020年2月19日至2022年4月7日；但確知非因本次例行文物整理而受損。

故宮表示，院內典藏眾多國家珍貴文物，身負傳承中華文化的重責大任，因此保存典藏文物的各項硬體設備，應在有限資源下，逐步編列預算 購置與時俱進的設備加以改善。

故宮也說，器物處同仁的專業與工作知能，同樣屬於珍貴的無形資產，可以適時辦理內部教育訓練傳承分享，讓新進同仁能在更快時間內熟練文物整理及保存的正確方式，並且持續精進資深同仁既有的工作知能，期待能更有效長久地保存故宮典藏文物。