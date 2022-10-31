我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約時報最新聯合民調：4決戰州決定參院多數黨勝負

Medicare開放參加期 4點評估是否調整健保計畫

台故宮文物毀損調查報告出爐 瓷器庫房監視器畫面曝光

記者林銘翰／台北即時報導
故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告
故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告

台灣故宮3件文物破損引發外界高度關注，其中2件的初步調查報告今送至立法院。故宮在報告中提及相關興革建議指出，現行的陶瓷器文物保存方式仍有可改善之處，後續改善措施包括每一文物單獨包裹或盒裝保存、文物保存方式化箱為櫃、鐵箱起閉方式增加電子化記錄功能、庫房日誌數位化保存，以及電腦登打資料中，增列例行整理外，其他因處內抽查、特別參觀或大盤點等數位化紀錄。

這3件破損瓷器分別為「明 弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」及「清 乾隆青花花卉盤」；其中，「弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」經政風室調查已完成調查報告。隨著報告送至立院，瓷器庫房內監視器畫面也曝光。

故宮院長吳密察日前記者會說明，故宮器物處瓷器科人員整理文物時，分別在2021年2月3日、2022年4月7日打開文物包裹後發現「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」破損，至於是否有人為疏失，經過調閱10年來的紀錄，並沒有發現相關證據。

至於第3件破損文物則是今年5月19日整理時，由於人員在作業過程中疏忽，從工作檯的高度掉落，致「清 乾隆 青花花卉盤」破損。

吳密察指出，這是他上任後「唯3」的破損事件，3件破損瓷器依文化資產保存法規定，暫行分級列為一般古物，第1件「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」正在修復；第2件「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」待修復；第3件「清 乾隆 青花花卉盤」待責任釐清、懲處程序完成後，才會進行修復。

故宮今晚將「弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」的初步調查報告送至立法院教育及文化委員會的立委辦公室。

故宮報告指出，「明 弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」是在2021年2月3日上午由器物處瓷器科研究人員、行政人員、研究助理及技工等6人進入山洞瓷器庫房進行例行整理時，發現院1873箱內編號16896的瓷器破裂，經過交辦政風室啟動行政調查。

該案歷經3次現場勘查，分別為2021年2月25日、2021年3月4日及2021年3月31日，經過調閱書面及監視器畫面資料，並且訪談相關人員，破碎的時間初步研判為2012年3月2日至2021年2月3日。

據訪故宮器物處同仁表示，能接觸整理文物者 ，僅限研究人員及行政人員，故前述人員確有導致文物破損的可能性，惟研究助理或技工友會協助搬運鐵箱，搬運過程也可能造成晃動、甚至受損。

至於「清 康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」是在2022年4月7日下午由器物處雇員、辦事員、助理研究員、技工及前瞻計畫專案外包廠商助理等10人進入山洞瓷器庫房進行例行文物整理，當天有雇員在整理院2297箱的箱內文物時，發現其中一個藍布盒內所裝的編號007167破裂，經過交辦政風室啟動行政調查。

該案在2022年4月12日歷經現場勘查，經過調閱書面及監視器畫面資料，並且訪談相關人員，破碎的時間初步研判為2020年2月19日至2022年4月7日；但確知非因本次例行文物整理而受損。

故宮表示，院內典藏眾多國家珍貴文物，身負傳承中華文化的重責大任，因此保存典藏文物的各項硬體設備，應在有限資源下，逐步編列預算購置與時俱進的設備加以改善。

故宮也說，器物處同仁的專業與工作知能，同樣屬於珍貴的無形資產，可以適時辦理內部教育訓練傳承分享，讓新進同仁能在更快時間內熟練文物整理及保存的正確方式，並且持續精進資深同仁既有的工作知能，期待能更有效長久地保存故宮典藏文物。

民進黨立委林宜瑾認為，故宮文物因為人為疏失毀損，得知消息後她持續與吳密察保持聯繫，故宮是老牌博物館，內部有些老舊壞習慣必須改革，希望能夠藉由這一次的危機做出總體檢，危機也可以是轉機。

故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝...
故宮編號編號007167「清 康熙款 暗龍白裏小黃瓷碗」監視器影像畫面。圖／翻攝自故宮調查報告
故宮編號16986「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」瓷器破損監視器畫面。圖／翻攝自...
故宮編號16986「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」瓷器破損監視器畫面。圖／翻攝自故宮調查報告
故宮編號16986「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」瓷器破損監視器畫面。圖／翻攝自...
故宮編號16986「明 弘治款 嬌黃綠彩雙龍小碗」瓷器破損監視器畫面。圖／翻攝自故宮調查報告

教育 預算 博物館

上一則

智庫報告：解放軍軍演更勝1996年危機 美只保護裴洛西

延伸閱讀

新聞評論／讓獨派掌管故宮 如同讓狼看管羊群

新聞評論／讓獨派掌管故宮 如同讓狼看管羊群
故宮三摔文物 趙少康：民進黨沒把國寶當國寶

故宮三摔文物 趙少康：民進黨沒把國寶當國寶
《老照片說故事》爸爸的教書生涯

《老照片說故事》爸爸的教書生涯
故宮3文物毀損 藍喊究責清查 綠委提總體檢3大方向

故宮3文物毀損 藍喊究責清查 綠委提總體檢3大方向

熱門新聞

張瑞玲努力到最後一刻，不放過任何可以活下去的機會。(取材自臉書)

台51歲女主播不敵病魔癌逝「我沒逃 是醫生要我放棄的」

2022-10-26 21:26
周玉蔻曝光年輕時的舊照。（Hit Fm提供、截圖自臉書）

69歲周玉蔻「清純嫩照」曝光 網驚呼：超越林青霞

2022-10-25 21:52
民進黨前主席、現任亞太和平研究基金會董事長許信良。（本報資料照片）

許信良：綠操作抗中保台走險棋 選舉勝負基本已定

2022-10-30 02:29
菲律賓籍男子肯尼斯（Kenneth Bolivar Distura）2019年在西雅圖搭長榮航空班機赴台，飛行到一半竟起色心，撫摸鄰座的美籍女子胸部，還撕裂對方的內褲、指侵她下體。（本報資料片）

長榮機上撕乘客內褲還指侵 禿頭菲男假釋付保護管束

2022-10-24 21:57
台灣陸委會發布民調，結果顯示，對於中共20大報告宣稱不承諾放棄使用武力，有9成左右民眾強烈反對。圖為慶祝雙十國慶的民眾。(美聯社)

中共不放棄武力犯台 民調：近9成台人強烈反感

2022-10-27 10:58
台灣11月7日起鬆綁四大防疫措施，屆時不再強制公共場域測量體溫。圖為兩廳院入口測量體溫情況。(記者曾原信／攝影)

11/7起鬆綁4措施 確診改7+0 郵輪可到台灣

2022-10-25 02:29

超人氣

更多 >
金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手

金山知名牙醫徐麗麗被男友謀殺當天 準備提分手
梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了

梨泰院直擊 台灣倖存者：我絕不能跌倒 一跌就起不來了
受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣

受困男錄下梨泰院慘況...32秒影片盡尖叫 嬌小女漸沒氣
周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎

周杰倫首曝昆凌扒衣脫了私照 網驚呆：會多1胎
休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」

休假赴首爾梨泰院 3美軍死裡逃生稱「到處是屍體」