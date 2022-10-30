柬埔寨：大量外國人入境 台增6倍「許多都是黑惡勢力」

柬埔寨發布今年前九月的入境人數，同比大增8.6倍。（柬中時報）

柬埔寨政府旅遊部28日發布今年前九個月入境外國人較去年同期大幅增加，當中來自台灣的入境人數達到1.6萬人，大增6倍。柬埔寨近年來治安敗壞，柬國副總理蘇慶日前對影響最鉅的網路賭博表示，「正當的投資 者和遊客不敢來，來的都是黑惡勢力人員」。

柬埔寨今年以來，入境人數大增，除了正規的觀光旅遊與商貿活動外，也有不少人從事非法活動，導致大半年來，柬埔寨頻發人口販賣、綁架、販毒、槍擊 、網賭、非法監禁等犯罪行為居高不下。

柬中時報日前就報導10月下旬有420名外國人被驅逐，當中就有9名台灣人。

根據柬埔寨政府旅遊部的統計，今年前9個月，入境柬埔寨的外國人達126萬人次，同比增長8.6倍。當中以越南增幅最大，達到36倍，馬來西亞也多達24倍，印尼增加10倍，中國大陸增加67%。

報告稱，來自台灣的入境人數達1.6萬人次，比去年同期的2434人次，增長6倍。其中9月份有2370台灣人入境，而8月份有2419人次。

柬埔寨大半年來治安敗壞，當中最嚴重的是網路賭博，柬埔寨副總理兼內政部長蘇慶19日慰問國家警察 學院人員時表示，網路賭博對柬埔寨都是有百害而無一利。網賭不僅未能為柬埔寨帶來利益，反而破壞柬埔寨聲譽，讓國家蒙羞。還引發綁架、勒索、槍擊等違法犯罪，擾亂公共秩序和安全，令外國投資者和遊客卻步。正當的投資者和遊客不敢來，來的都是黑惡勢力人員。