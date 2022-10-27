推動法國認識台灣史 高格孚：台為中國極權防線

法國百年歷史雜誌Historia最新一期以台灣史為主軸，集結17篇系列專文。幕後推手台法文化獎得主高格孚說，想為法國大學新鮮人編寫台灣史入門讀物，從不同角度介紹台灣。（中央社／高格孚提供）

法國百年歷史雜誌Historia最新一期以台灣為封面故事，集結17篇專文呈現台灣歷史。幕後推手台法文化獎得主高格孚告訴中央社，盼為法國打造台灣史讀物，並且指出，世界已開始了解台灣對民主自由的重要性。

高格孚（Stéphane Corcuff）表示，台灣是融合中華與歐洲傳統文化的政治與社會模範；西方民主衰微，台灣帶來重振民主的解方。「台灣對民主模式與自由價值的存活至關重要，世界終於開始了解到，台灣是仍努力遏制中國新極權主義擴張邊界的最後一道閘鎖」。

高格孚努力為台發聲，數十年如一日，為法國最早的台灣歷史研究學者之一。被問及台灣的獨特與重要性，高格孚說：「台灣是華人 社會的自由淨土，不僅自由，還向我們展現了抵抗中國軍事和政治威脅的勇氣。」

Historia最新一期11月號從南島語族原住民、鄭成功、日據時期建築、白色恐怖、故總統李登輝生平等多元角度向法國讀者詳釋台灣不同時期的歷史。

Historia創於1909年，是法國重要歷史普及雜誌，發行7萬本。本期「台灣系列」幕後重要推手高格孚接受中央社專訪，談及計畫動機與意義。

高格孚指出，多年來法國媒體越來越關注台灣，尤其是在台灣嚴謹應對COVID-19危機後，法國開始了解台灣有自己的政治、社會與認同軌跡，和中國大相徑庭，且為民主與自由價值帶來希望，這都讓法國看台灣的眼光有所轉變。

相對地，香港、新疆人權危機脈絡之下中國對疫情的管控，及日益增強的軍力，都使中國形象往另一邊倒。「但最主要的，還是中國對台灣不斷增加的軍事威脅，尤其是今年夏天的軍事演習，改變了基調，讓在此之前還不了解台海穩定重要性的媒體都紛紛以台灣做頭條」。

高格孚告訴中央社，目的是編寫一份詳實文件介紹台灣歷史，這對澄清台灣歷史上是否屬於中國、各種文化在台灣的交互影響、國際法上的台灣地位、台灣體制獨立性與主權等問題非常重要。

作者群與高格孚希望讓系列文章成為法國大學新生了解台灣歷史、政治、文化、地緣政治的入門讀物。高格孚表示，推薦學生閱讀台灣史學者李筱峰「60分鐘快讀台灣史」的法文版，但法譯版中缺乏圖表、數據等。

「法國缺乏一本唾手可得的刊物，連結政治文化等不同面向，提供事實與歷史元素，讓讀者進一步了解台灣這個複雜議題。我們根據台灣17世紀以來的歷史，編寫出一個簡單、詳實且有組織的論述」。

他表示，西方在介紹台灣時，很常從台灣民主化開始，並把此作為台灣與中國歷史的分叉點；但對他來說，台灣的獨立地位早在此之前。高格孚指出，台灣與中國，或大清帝國，在歷史上不斷交替出現獨立與融合的關係，而台灣與中國在政治、社會、文化與意識形態上的漸行漸遠，只是台灣過去獨立地位的再取得。

北京 不斷宣稱台灣「自古以來屬於中國」，高格孚指出，從歷史來看此論述完全站不住腳。他強調，沒有任何一份國際合約曾把台灣的國際主權交給中華人民共和國。「中華民國 並沒有在1949年消失，它挺過來了，只是以複雜的旅程來到台灣」。

他強調，從中華民國1945年接收台灣，到1952年「中日和約」（或稱舊金山合約），無不確保中華民國在法理上的延續，而自1949年與中華民國保持外交關係的國家也以國際法肯認這點，以此論述就能推翻中共「中華民國已於1949年消失且擁有台灣主權」的說法。

但高格孚坦言，面對中國70年來的政治宣傳，這樣的歷史概念很難傳達。他告訴記者，「有些人認為，『台灣是事實上而非法理上的主權國家』，這個說法嚴格來說完全不合理」。

另一位台法文化獎得主、艾克斯馬賽大學（University of Aix-Marseille）榮譽教授白尚德（Chantal Zheng）撰寫一篇劉銘傳治台時期與法軍的歷史。高格孚認為，這段法國鮮為人知的歷史不僅凸顯台法緊密關係，也讓法國讀者更有共鳴，「這份完全由專家編纂的系列，能達到喚起意識的目的」。