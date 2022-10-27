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新北議員高敏慧等10人「賣」補助款 全有罪定讞須入獄

記者林孟潔／台北即時報導
新北市議員高敏慧。 圖／本報系資料照片
新北市議員高敏慧。 圖／本報系資料照片

18年前台北縣議會爆出「賣預算回扣案」，現任議員高敏慧、前任議員楊寶猜、王淑惠、吳天麟、顏世雄、何淑峯、呂世喜、宋進財、金中玉、徐陳麗華、朱佩瑛等11人，將補助款額度「賣」給有需要經費辦活動的業者，最高法院今依對於職務上行為收受賄賂罪，判高敏慧5年徒刑定讞，並通知檢方啟動防逃機制。

最高法院也判楊寶猜5年、王淑惠5年、吳天麟6年5月、顏世雄3年6月、何淑峯4年10月、呂世喜4年、宋進財4年、金中玉3年10月、徐陳麗華4年10月徒刑定讞；另朱佩瑛在更一審時坦承收賄，並繳交犯罪所得，判刑2年並宣告緩刑3年，未上訴第三審而確定。

「賣預算回扣案」當時鬧得沸沸揚揚，涉案議員黨籍包括國民黨民進黨與親民黨；高敏慧與業者林詩蓮商議成立如通集團，旗下包含如通、儷得及衡茂公司，利用議員補助款制度，向台北縣議員（改制前）購買議員或台北縣樹林市民代表年度內一定額度議員補助款用牋，或市民代表建議書後，再向符合受補助單位的民間團體各負責人表示有議員補助款經費贊助辦理活動、購置設備，但條件是各團體只能使用約3成補助款，其餘7成款由林詩蓮和林女胞弟聶詩易拿回。

台北縣大自然戶外休閒推廣協會等共16間社團因經費籌措困難，便購買假發票，或由熟識廠商浮報金額、數量等方式提供不實收據；或是由林詩蓮、聶詩易、樹林市市民代表（改制前）王春蘭偽造會計憑證，由如通集團旗下公司提供發票、收據等方式核銷。

2000年至2004年間，涉案的縣議員分別依照高敏慧、林詩蓮、王春蘭的要求，開立一定額度的議員補助款用牋或市民代表建議書，再收受補助金額3成的賄款；或是向林詩蓮、王春蘭借款，若還不出錢來，就開立借款金額3倍計算的議員補助款用牋方式作抵償。

高敏慧獲利754萬864元(新台幣，下同，約23.5萬美元)，楊寶猜與擔任議員服務處主任的丈夫鄭式雄共收132萬元，王淑惠收下104萬7000元，吳天麟拿了405萬元，顏世雄收賄60萬元，何淑峯收取81萬元，呂世喜收賄31萬8千元，宋進財的賄款計47萬7500元，金中玉收受27萬元，徐陳麗華領取87萬7500元，朱佩瑛與服務處主任李天擎收受賄款合計350萬4000元。

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