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首獲烏克蘭媒體專訪 吳釗燮：烏克蘭必贏最終勝利

中央社台北24日電
台外交部長吳釗燮在專訪中推崇烏克蘭人民奮勇起身抵禦侵略者的精神，深刻感動了台灣人民。（外交部提供）中央社
台外交部長吳釗燮在專訪中推崇烏克蘭人民奮勇起身抵禦侵略者的精神，深刻感動了台灣人民。（外交部提供）中央社

台灣外交部長吳釗燮日前首度接受烏克蘭媒體專訪指出，對於烏克蘭遭受俄國侵略的痛苦，台灣人民感同身受，他堅信烏克蘭必定贏得最終勝利，一吋一城收復被俄軍侵佔的土地。

外交部今天晚間發布新聞稿指出，吳釗燮19日接受烏克蘭Espreso TV電視台視訊專訪，內容已於23日在該台晚間6點新聞時段播出。這是台灣外長首次接受烏克蘭媒體專訪，引起烏克蘭各界的高度重視與好評。

吳釗燮在專訪中首先代表台灣人民及政府，向正在抵禦俄羅斯非法入侵、捍衛家園的烏克蘭軍民，致上最崇高的敬意。吳釗燮表示，對於烏克蘭遭受俄國侵略的痛苦，台灣人民感同身受，堅信在烏克蘭全國團結一心與國際社會的支持下，必定贏得最終勝利，一吋一城收復被俄軍侵佔的土地。

吳釗燮並承諾，在戰後烏克蘭進行艱鉅的國家重建工程中，台灣樂願協助支持。

吳釗燮指出，烏克蘭人民奮勇起身抵禦侵略者的精神，深刻感動台灣人民。台灣不僅在戰事開始後，立即加入國際制裁俄羅斯的行列，更以實際行動支持烏克蘭。政府結合民間廣大力量，捐募物資及善款，以直接或透過波蘭、捷克、斯洛伐克等國方式提供援助，持續進行且管道多元，迄今善款已募得超過4500萬美元、超過600公噸的民生用品、藥品及醫材等人道援助物資；台灣衷心希望協助遭受戰亂、流離失所的烏克蘭人民渡過難關，早日重建家園。

吳釗燮進一步談到，他曾分別與烏克蘭基輔、哈爾科夫（Kharkiv）市長、東正教大牧首伊皮法紐斯一世（His Beatitude Epiphanius I）及布查（Bucha）市長等政要視訊通話，表達台灣對烏克蘭的堅定支持與敬佩，吳釗燮也歡迎烏克蘭國會議員等各界人士訪問台灣，進一步深化雙方的合作與交流。

有關中國政府對區域構成的軍事威脅，吳釗燮嚴正指出，中國野心不僅止於台灣，在東海、南海、太平洋、印度洋等區域也明目張膽地進行軍事擴張；中國日益增加的威脅已為區域及全球安全帶來極不穩定的因素，因此理念相近國家必須團結一致，共同遏止中國的擴張野心。

外交部表示，Espreso TV是現任國會議員所創，曾在「親歐盟示威運動」時發揮極大傳播作用，每月收視觀眾約3000萬人，是烏國最受歡迎網路電視頻道之一。

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