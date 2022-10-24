首獲烏克蘭媒體專訪 吳釗燮：烏克蘭必贏最終勝利
台灣外交部長吳釗燮日前首度接受烏克蘭媒體專訪指出，對於烏克蘭遭受俄國侵略的痛苦，台灣人民感同身受，他堅信烏克蘭必定贏得最終勝利，一吋一城收復被俄軍侵佔的土地。
外交部今天晚間發布新聞稿指出，吳釗燮19日接受烏克蘭Espreso TV電視台視訊專訪，內容已於23日在該台晚間6點新聞時段播出。這是台灣外長首次接受烏克蘭媒體專訪，引起烏克蘭各界的高度重視與好評。
吳釗燮在專訪中首先代表台灣人民及政府，向正在抵禦俄羅斯非法入侵、捍衛家園的烏克蘭軍民，致上最崇高的敬意。吳釗燮表示，對於烏克蘭遭受俄國侵略的痛苦，台灣人民感同身受，堅信在烏克蘭全國團結一心與國際社會的支持下，必定贏得最終勝利，一吋一城收復被俄軍侵佔的土地。
吳釗燮並承諾，在戰後烏克蘭進行艱鉅的國家重建工程中，台灣樂願協助支持。
吳釗燮指出，烏克蘭人民奮勇起身抵禦侵略者的精神，深刻感動台灣人民。台灣不僅在戰事開始後，立即加入國際制裁俄羅斯的行列，更以實際行動支持烏克蘭。政府結合民間廣大力量，捐募物資及善款，以直接或透過波蘭、捷克、斯洛伐克等國方式提供援助，持續進行且管道多元，迄今善款已募得超過4500萬美元、超過600公噸的民生用品、藥品及醫材等人道援助物資；台灣衷心希望協助遭受戰亂、流離失所的烏克蘭人民渡過難關，早日重建家園。
吳釗燮進一步談到，他曾分別與烏克蘭基輔、哈爾科夫（Kharkiv）市長、東正教大牧首伊皮法紐斯一世（His Beatitude Epiphanius I）及布查（Bucha）市長等政要視訊通話，表達台灣對烏克蘭的堅定支持與敬佩，吳釗燮也歡迎烏克蘭國會議員等各界人士訪問台灣，進一步深化雙方的合作與交流。
有關中國政府對區域構成的軍事威脅，吳釗燮嚴正指出，中國野心不僅止於台灣，在東海、南海、太平洋、印度洋等區域也明目張膽地進行軍事擴張；中國日益增加的威脅已為區域及全球安全帶來極不穩定的因素，因此理念相近國家必須團結一致，共同遏止中國的擴張野心。
外交部表示，Espreso TV是現任國會議員所創，曾在「親歐盟示威運動」時發揮極大傳播作用，每月收視觀眾約3000萬人，是烏國最受歡迎網路電視頻道之一。
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