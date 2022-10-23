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中國全球聲譽急劇下降 新調查：全球多國願支援台灣

習近平三任總書記 華郵：挑戰國際秩序

高智商組織門薩世界年會 首次改以「台灣」參加

記者余采瀅／即時報導
今年台灣門薩年會日前舉辦，會員和非會員共有400人參與。(圖：民眾提供)
今年台灣門薩年會日前舉辦，會員和非會員共有400人參與。(圖：民眾提供)

「門薩Ｍensa」為世界上規模最大的高智商同好組織，今年10月在東歐舉行的世界門薩年會中，台灣代表打破過去以「中華台北」名義參加，首次改以「台灣」參加，並讓台灣國旗飄揚在會場，讓世界更認識台灣。

門薩是1946年由兩名英國人在牛津創立，是國際間公認的高智商組織，發展迄今有超過10萬名會員，以「創建無政治立場、不分種族與宗教的社會團體」為宗旨，入會者必須通過考試測驗，並達到當地人口前2%高智商才算合格。

門薩年度盛事為國際門薩年會，今年10月在東歐蒙特內哥羅舉行，代表參加的台灣門薩協會理事長何季蓁表示，今年明顯感受台灣在國際地位的提升，打破以往僅能用「中華台北」名義參與，今年會場明確標示「台灣」，國旗也飄揚在會場，代表國際門薩對台灣門薩的肯定。

何季蓁說，尤其台灣門薩僅用一年半的時間，就加入國際門薩組織董事會成為董事一員，讓台灣在年會50多個國家代表中成為目光焦點，台灣半導體供應鏈與尖端科技的形象深植國際成員心中，他形容與會過程是「身為台灣人，彷彿走路都有風」。

今年台灣門薩年會前天舉辦，會員和非會員共有400人參與，並邀請科技、金融、法律、藝術、音樂、媒體、行銷等各領域菁英，透過自身產業經驗，傳承給更多潛力無窮的年輕人，並鼓勵門薩會員在2022年後疫情時代下為社會貢獻，將各種長才發揮淋漓盡致。

今年10月在東歐舉行的世界門薩年會中，台灣代表打破過去以「中華台北」名義參加，首...
今年10月在東歐舉行的世界門薩年會中，台灣代表打破過去以「中華台北」名義參加，首次改以「台灣」參加，並讓台灣國旗飄揚在會場。(圖：民眾提供)

疫情 供應鏈 英國

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