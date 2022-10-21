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藍綠6都拚過半 決戰台北、桃園

記者蔡晉宇、程遠述、林縉明／台北即時報導
台北市21日舉行市長候選人抽籤，國民黨蔣萬安（中）抽到六號，喊出「六六大順、台北出運」。記者余承翰／攝影
台北市21日舉行市長候選人抽籤，國民黨蔣萬安（中）抽到六號，喊出「六六大順、台北出運」。記者余承翰／攝影

縣市首長候選人號次出爐，投票倒數計時，藍綠陣營紛紛喊出，要以六都拿下三都為目標，再伺機攻下第四都，若能取得第四都，即為大勝。民進黨目前在南二都具有優勢，國民黨則是在新北市和台中市穩定領先，最後藍綠將決戰桃園市、台北市。

民眾黨方面，則是想在台北市或新竹市搶下至少一席的地方首長，目前新竹市長方面占有相對優勢。

民進黨黨務人士表示，今年打出的「抗中保台」牌，為了因應地方選舉和總統大選有別的因素，端出的是變奏版，著重在「保台」，而非訴諸「抗中」。21日蔡總統主打台灣隊站出來，正是這脈絡下的戰略體現，要藉由中央執政滿意度還不錯的優勢，順勢論述由民進黨繼續地方執政，有利於國家的未來整體發展。

藍綠紛紛喊出六都是重中之重，但各自鎖定的重點選區有所不同。民進黨幹部表示，黨內的共識是桃園絕對不能輸，評估若桃園失去執政，六都搶三的目標將十分困難，目前桃園的選情逐步領先，因此，接下來會以搶救台北市為另一個重點。

國民黨操盤人士說，台北市目前選情穩定，若藍營能拿回丟失八年的首都，穩三都的目標將有望達成，除桃園決戰之外，也會重點鎖定在守住北市。

藍營核心人士表示，決戰北台灣是今年主軸，除了重點的台北市之外，評估桃園、基隆目前選情緊繃，將成為最後決戰縣市，國民黨將力拚全部拿下。

藍營人士指出，南部傳統綠大於藍選區，目前仍居落後，國民黨仍將盡全力，北中南各地區候選人及「母雞」、大咖都協同作戰，全台藍營以空戰和組織戰連動，會繼續爭取支持。

此外，民進黨也將苗栗縣長視為距離最近的一次，主要是泛藍鬧分裂，而民進黨候選人上次參選時，得票率已有三成七，因此，今年有希望打破泛藍在當地執政多年的政治版圖。

民進黨台北市長候選人陳時中（前）抽到十二號，喊出「台北十二區、全挺陳時中」。記者...
民進黨台北市長候選人陳時中（前）抽到十二號，喊出「台北十二區、全挺陳時中」。記者余承翰／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）抽中八號，喊出「台北發發發」。記者余承翰／攝影
無黨籍台北市長候選人黃珊珊（中）抽中八號，喊出「台北發發發」。記者余承翰／攝影

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