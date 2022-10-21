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疫苗打愈多恐釀免疫疲勞? 「不會」

記者許政榆／台北即時報導
台灣衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，人體免疫系統有調節機制，若不斷受到疫苗、病毒刺激，抗體就會到達天花板極限，也就是「免疫疲乏」，但後續抗體消退、代謝速度是相同的，不會因為施打越多疫苗而影響。圖／台灣指揮中心提供
台灣衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎說，人體免疫系統有調節機制，若不斷受到疫苗、病毒刺激，抗體就會到達天花板極限，也就是「免疫疲乏」，但後續抗體消退、代謝速度是相同的，不會因為施打越多疫苗而影響。圖／台灣指揮中心提供

台灣指揮中心開放接種高端民眾，補打其他廠牌1到3劑疫苗，有專家憂心，施打過多劑次疫苗恐造成免疫疲勞。衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎表示，人體免疫系統具調節機制，抗體只要達到天花板極限，後續不論施打哪款疫苗，體內產生抗體後消退速度是一樣的，代謝速度不會變慢。

李秉穎表示，施打疫苗或是接觸到病毒，身體所產生的抗體「不會無限上升」，主因是人體免疫系統為了保護身體正常運作，會設下極限值，當抗體生成已經達到100分就足以抵擋病毒，身體就不會浪費能量做出200分的抗體，「這是在浪費」，人體的免疫系統才沒這麼笨。

 不少醫事人員近期不斷提出疫苗接種後，恐出現「免疫耐受」以及「免疫疲乏」。李秉穎解釋，免疫耐受、免疫疲乏是指施打疫苗後體內所產生的抗體極限，不是打過許多劑次的新冠疫苗，體內抗體就愈來愈低，或是抗體消退速度加快，而是打到第4劑時，體內抗體將會達到最高峰，就算再打第5劑或第6劑，體內抗體也不會再增加。

李秉穎強調，不管是哪一款新冠疫苗，身體被刺激出來的都是IgG抗體，抗體消退速度都是一樣的。至於對抗新冠病毒的抗體到底要多高才算是達到極限？李秉穎說「每個人都有所不同」。

李秉穎表示，人類的免疫系統中，B細胞是負責製造抗體、T細胞會維持免疫記憶，免疫記憶是指，當T細胞面對到相同的病毒時，會記得觸發B細胞產生過去曾生產過的抗體。T細胞與預防重症有關，接種疫苗後產生的T細胞，很快就會達到上限。

李秉穎拿過去的疫苗實驗舉例，先前某款新冠疫苗做過一項研究，施打第1、2、3劑疫苗時，受試者體內T細胞的反應大致相同，T細胞並不會隨疫苗劑次增加而不斷增加。不過B細胞抗體在施打第2劑、3劑時，抗體會不斷上升，相較之下抗體的天花板較高。

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