我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

快看世界／奈及利亞這個城市 幾乎每戶都生雙胞胎

用這5個方法 讓家中電費月省100元

史瓦帝尼國王第18次訪台 蔡英文明軍禮歡迎

記者丘采薇／台北即時報導
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世應台灣政府邀請訪台，今天搭乘專機抵達台灣桃園國際機場國賓門進行國是訪問，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影
史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世應台灣政府邀請訪台，今天搭乘專機抵達台灣桃園國際機場國賓門進行國是訪問，並於機場發表簡短談話。記者黃仲明／攝影

台灣非洲友邦史瓦帝尼王國國王恩史瓦帝三世（H. M. King Mswati III）應台灣政府邀請，於今晚率團抵達台灣，展開為期6天的國是訪問。總統府發言人張惇涵表示，蔡英文總統代表台灣政府及人民，誠摯歡迎恩史瓦帝國王率團訪問台灣。

張惇涵表示，此行為恩史瓦帝國王第18次訪問台灣，也是全球疫情蔓延後首度來訪，更是台灣在10月13日邊境解封後，首位友邦元首率團來訪，意義重大。蔡英文將在明天上午，於總統府以隆重軍禮迎接訪團，並就兩國合作及共同關切之議題，進行會晤並深入交換意見。明天午間，蔡英文也將於總統府設國宴款待訪團一行。

張惇涵說，除偕同來訪的瑪希娃瑪王妃殿下（Inkhosikati LaMashwama）外，訪團成員另包括史瓦帝尼資通訊暨科技部長席肯妮娑長公主（H.R.H. Princess Sikhanyiso）、外交暨國際合作部長札杜莉（Thulisile Dladla）、以及財政部長瑞肯伯（Neal Rijkenberg）等，多位王室成員及內閣閣員。

張惇涵表示，史瓦帝尼自1968年與台灣建交，迄今已超過半個世紀，邦誼長遠堅定。史瓦帝尼長期在國際場域為台灣仗義執言，大力支持台灣參與諸如世界衛生大會（WHA）、國際刑警組織（INTERPOL）、國際民航組織（ICAO）等國際組織。長年以來，兩國在基礎建設、公衛醫療、資通訊、教育，及農業與糧食安全等重要領域，皆有密切交流合作。

張惇涵表示，史瓦帝尼不僅是台灣在非洲區域的堅實盟邦，面對過去兩年多的全球疫情，兩國更是攜手合作、共同抗疫。期盼透過恩史瓦帝國王此次來訪，持續增進兩國人民福祉，讓兩國合作更加密切，兩國邦誼更為堅韌。

蔡英文 疫情 邊境

上一則

陳明通：中共常委若4上4下 代表走習式毛澤東路線

下一則

學者：台美可合作生產精準彈藥 爭取戰機產線來台

延伸閱讀

蔡英文讚今年綠能最風光 學者籲穩定供電

蔡英文讚今年綠能最風光 學者籲穩定供電
黑白集／土地公張善政與大墓園蔡英文

黑白集／土地公張善政與大墓園蔡英文
泰國APEC 張忠謀將第6度擔任台領袖代表

泰國APEC 張忠謀將第6度擔任台領袖代表
習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

習稱決不承諾放棄使用武力 蔡英文：堅定拒絕一國兩制

熱門新聞

台灣前立委黃義交驟逝。圖／本報系資料照

「多年感情到頭來只剩一卡皮箱」 黃義交稱生命中最重要4人

2022-10-17 12:35
前立委黃義交今天在三軍總醫院過世，親近友人證實，他近年受憂鬱症所苦，下午進到醫院，傍晚5、6時過世。(本報系資料照片)

台前立委黃義交從住家11樓墜樓 送醫不治享壽69歲

2022-10-17 09:45
台灣前立法委員黃義交。聯合報系資料照

黃義交人生精彩 緋聞案卻纏繞一生

2022-10-17 13:20
黃義交。本報系資料照

失去舞台和戀情想不開？黃義交哥們：當年他沒有生病

2022-10-17 16:29
前立委黃義交。本報系資料照片

黃義交生前受憂鬱症所苦 李鴻鈞：去年見到 他還很開朗

2022-10-17 10:39
黃義交（右）2012年尋求連任立委失敗，部分工作人員（左）難過落淚。(本報資料照片)

黃義交墜樓 檢方相驗出血性休克亡 前妻女兒領回遺體

2022-10-18 11:04

超人氣

更多 >
世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅

世說新聞╱老闆被拷 沒收萬元 20華人購大閘蟹被警團滅
Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」

Meta推人工智慧 查克柏格可用「閩南語對答」
通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%

通膨居高不下 國稅局：明年免稅額調高7%
迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元

迪士尼樂園門票調漲 一家四口玩1天要花1086元
中國最快今年發動侵台？美海軍高官：不能排除其可能性

中國最快今年發動侵台？美海軍高官：不能排除其可能性