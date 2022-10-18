黃義交墜樓何麗玲登熱搜 新露面照公開「60歲現況」

陳孝志(右)和何麗玲合照已遭刪除。圖／摘自臉書

台前立委黃義交 17日墜樓後搶救不治，享壽69歲，引發外界熱議。當年他與媒體人周玉蔻、名媛何麗玲三角戀情轟動全台，如今隨著舊愛離世，周玉蔻主持節目時以「人言可畏」意有所指，而近來已鮮少公開露面的何麗玲則曝光，她昨晚出席白冰冰的晚宴，友人曝光她60歲最新近照，成為Google熱搜關鍵字。

白冰冰17日晚間在福容飯店舉辦白曉燕25週年餐會，何麗玲受邀出席。而知名經紀人陳孝志則在臉書秀出兩人合照寫下，「好久不見何麗玲姐姐。」只見照片中的她，留著長髮，身穿黑色套裝，依舊是白裡透紅，看不出來已60歲。但是稍後他將和何麗玲合照遭刪除，他說是因為會中一半傳出黃義交事件，但看不出來何麗玲有任何異狀，可是之後她中途離席，陳孝志也表示是在肇事之前就先拍，PO文的當時並不知道狀況，後來避免麻煩就刪除了。

黃義交生前和資深媒體人周玉蔻的一段情，黃義交與周玉蔻1995年開始交往，1998年周玉蔻在廣播節目上披露，黃義交為了自己的政治前途，卻要求懷了孕的她去墮胎 ，手術 日當天，也沒有陪周玉蔻進去醫院，而是把車子停在門口，術後周玉蔻拖著虛弱的身體，自己開車回家，因此忍不住大聲痛哭，此事件讓黃義交遭到降職處分。

後黃義交1998年劈腿名媛何麗玲，周玉蔻發現後，與何麗玲聯手，她先是躲進何家的衣櫃中，偷聽2人談判，當何麗玲問：「你和周玉蔻到底是什麼關係？」黃義交回：「那個沙皮狗啊！」周玉蔻立即衝出衣櫃，展開激烈的口角爭執，只不過這三角關係，是以周玉蔻退出收場，黃義交與何麗玲之後在一起好一段時間，期間順利當選台中市立委，直到2003年何麗玲對外證實2人分手。