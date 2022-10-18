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台學者分析：中共對台時間表 視習近平想續任多久

記者廖士鋒／即時報導
台大政治系教授徐斯勤指出，習近平在報告時提到祖國統一一定要實現、能實現，這樣的說法「是過去所沒有看到的」。當習講這段話之後，在場聽眾鼓掌時間是當天整個演講裡面，最久的一段。（記者廖士鋒／攝影）
台大政治系教授徐斯勤指出，習近平在報告時提到祖國統一一定要實現、能實現，這樣的說法「是過去所沒有看到的」。當習講這段話之後，在場聽眾鼓掌時間是當天整個演講裡面，最久的一段。（記者廖士鋒／攝影）

中共總書記習近平16日在20大開幕式進行政治報告，當中對台部分的論述廣受關注，學者結合菁英政治與經濟總體實力等因素來分析，從時間上來看，這與習近平想要續任多久有關、也與中共整體實力的判斷具有聯繫。

台大中國大陸研究中心主任徐斯勤18日出席「哈佛/台大/立法院交流論壇-中共20大對區域穩定及經濟關係的挑戰」活動時提到，目前下一屆政治局常委現在還看不出來，如果有下一代領導者入常、且不只兩人，大家對於誰會在5年內接任總書記跟總理，會產生很大的疑問。徐斯勤強調，美國許多學者專家都認為習心理還是有個比較短期的時間點，「這些問題都跟習想續任多久有關係。如果隨著時間過去我們看得出來他不是只想續任5年、而是10年，也許這個時間點不是那麼迫切」。

在軍事關係上，徐斯勤解釋，習目前對軍權掌握相對比較穩固，在這背景下，當解放軍聽到習每次談必須要統一台灣、統一祖國時，「會有一個壓力，會有一個心理，必須急於向習證明他們是能打的」。徐斯勤認為，這樣的互動有潛在的自我增強作用，讓說的、聽的都感覺對方都有意願，希望目標能夠早日達成。

最後則是總體實力，徐斯勤指出，美國有一派認為，中國大陸整體經濟成長率比以前差很多，未來幾年經濟恐怕也不會好到哪裡去，所以中國大陸目前這個時刻，可能是國力正在到達顛峰，將來逐漸緩慢、往下走時，「也許會認為統一台灣的機會之窗不久，急於完成任務」。但另一派則認為中國大陸願意、能夠投入跟其他國家軍事衝突資源能力，不見得比美國少，大陸認為自己有足夠時間，能夠完成（統一任務）。

另外台灣大學政治系教授陶儀芬則指出，一般預測認為未來5到10年武統可能性不大，一方面是中國實力還不能夠很輕易、沒有風險地跟美國打一仗，因為美國以及盟邦對台海問題和平解決的堅持越來越強。另一方面是習近平還是主觀上認為「東升西降」局面，認為時間是在他這邊，不急著在這個時間點冒這樣風險。

但是陶儀芬指出，這次習近平報告新增反對外部勢力干涉，強調要在「新時代黨解決台灣問題總體方略」掌握主導權，解決台灣問題是中國人自己的事，絕不承諾放棄使用武力等，「可以看出來，反獨反干涉、促統、促融合，和武並進的主軸」。

陶儀芬預測，未來5年，習近平對台政策不會武力侵略台灣、不會武統，一方面是實力不夠，另一方面是他在經濟上還非常依賴國際貿易，但已經從反獨進化成促統，也會用「以戰逼台」方式，持續對台灣進行文攻武嚇、製造外部軍事威脅、分化島內人民、逼迫台灣人在愛國者跟台獨之間做選擇，最後有可能上談判桌主軸。

習近平 中共 20大

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