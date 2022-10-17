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柯文哲自豪防災SOP 不分黨派議員批失靈

中央社台北17日電
受颱風尼莎及共伴效應影響，多處豪雨成災。台北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬間積淹水，北市警消獲報，有部分民眾因此受困，立即派員到場救援，順利救出2人、1人自行上岸。（翻攝照片）中央社
受颱風尼莎及共伴效應影響，多處豪雨成災。台北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬間積淹水，北市警消獲報，有部分民眾因此受困，立即派員到場救援，順利救出2人、1人自行上岸。（翻攝照片）中央社

颱風尼莎豪雨釀災，北市災情頻傳。但台北市長柯文哲今天說，SOP無需修正且對過去8年所建防災體系有信心；遭不分黨派市議員們齊轟，北市府防颱慢半拍、SOP失靈。

受颱風外圍環流影響和東北季風共伴效應，北市災情頻傳，百齡橋下停車場多達數十輛汽車泡水，部分車主質疑北市府未及時通知移車和拖吊。柯文哲今天受訪則說，SOP（標準作業程序）無需修正，「我對我過去8年來建立的防災體系相當有信心」。

但國民黨籍台北市議員郭昭巖昨晚就在臉書發文批評，北市府防颱慢半拍，關水門後才通知民眾，太過離譜。

郭昭巖指出，颱風雨量造成北市多處災情，新店溪流域萬華華中河濱水門無預警在下午4時關水門，台北市水利處網站下午4時20分許才公告，台北市政府的LINE群組於下午4時41分才發訊息，實在是太誇張，萬一淹大水，誰來賠這些民眾的車子。

她指出，柯文哲颱風天忙著南下輔選卻未坐鎮台北，根本是無心市政，要求柯文哲應好好做完最後兩個月任期，北市府也應徹底檢討，將防颱相關措施做得更完善。

民進黨籍台北市議員簡舒培今天也透過臉書發文質疑，柯文哲「慢半拍無作為」、「事不關己」是他的SOP嗎？並指北市府官方LINE群組於昨天下午4時41分發簡訊通知「下午4時關水門」，讓收到訊息的民眾根本措手不及。

同時，北市府關水門時，對於民眾仍停在水門的車輛，沒有準備吊車吊離，眼睜睜讓它們成為泡水車。

簡舒培認為，柯文哲對於百齡橋堤外上百輛車慘泡水一事，竟神切割說「國民要為自己行為負責」，把台北市長無能、導致北市府失能的責任推給市民，直批柯文哲是無視人民生命財產。

無黨籍台北市議員邱威傑（呱吉）則說，自己並不反對柯文哲所說「一個健全的政府，不管長官在哪裡，底下人員都有SOP自動自發進行」，但此SOP是否有發揮作用為需驗證之處。

邱威傑揭露其所調查北市水門關閉時間序，依序為上游水庫洩洪，16日上午8時執行疏散門「只出不進」管制，8公尺以上道路紅黃線附條件開放停車；上午11時關淡水河沿線水門；以及下午4時關景美基隆沿線水門。

他說，根據北市府現行風災水患SOP，水門關閉須在6小時前公告，北市府雖於上午10時許公告水門關閉，但標示範圍僅淡水河沿線，不包括景美基隆沿線水門。

此外，昨天水流上升太快而導致北市府未遵照SOP公告，所以才逕行緊急關閉水門。不就代表SOP也有失靈之際？若柯文哲坐鎮指揮、提早做出關閉水門的決定，是否即可排除問題。

邱威傑指出，昨天接獲世界音樂節承包廠商陳情，稱其因雨勢過大要取消活動撤場時，卻發現水門早已關閉，最後只好棄車徒步離開，且過程完全未收到相關通知；且就連台北市公車也因此淹掉兩輛，質疑北市府都無法保護好自己財產，卻要市民提高警覺，實在太強人所難。

柯文哲市長尊重制度的精神是對的，邱威傑說，但這不表示政府官員可以把所有問題都丟給制度，而忽略自己在關鍵時刻做判斷的價值。

受颱風尼莎及共伴效應影響，多處豪雨成災。台北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬...
受颱風尼莎及共伴效應影響，多處豪雨成災。台北市士林區通河街堤外停車場16日晚間瞬間積淹水，有部分民眾因此受困，警消獲報到場馳援，順利救出2人、1人自行上岸。（翻攝照片）中央社

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